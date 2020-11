Controller PS5 DualSense smontato: ecco tutti i segreti

Una delle caratteristiche più intriganti della PlayStation 5 è la capacità del suo controller di far provare all’utente una diversa sensazione in vari scenari grazie ai suoi trigger adattivi: ora che DualSense è stato smontato emergono tecnologie e soluzioni adottate da Sony per rendere possibile tutte le sue nuove funzionalità.

Ad esempio, DualSense potrà far sentire una certa forza quando si tende un arco, o quando si accelera in auto. Adesso, il controller è stato smontato, ed ecco qual è la magia dietro a queste nuovi grilletti. Il video di DualSense smontato è stato realizzato da TronicsFix, e mostra come il sistema di scatto utilizzi diversi ingranaggi per cambiare la sua resistenza, permettendogli di simulare sensazioni differenti, come quelli di usare un’arma inceppata.

Oltre a fornire un’idea del complesso meccanismo di trigger, lo smontaggio confronta anche il controller con DualShock 4. Il video mostra che DualSense ha una batteria più grande rispetto al suo predecessore, molto probabilmente in grado di supportare la tecnologia tattile più avanzata. Anche i motori tattili, la scheda madre e i chip di DualSense sono più grandi, il che non sorprende dato il feedback tattile più coinvolgente e profondo.

I suoi pulsanti hanno un doppio sistema di ammortizzazione non presente nei controller precedenti. Il team PlayStation ha utilizzato le stesse levette analogiche trovate nel DualShock 4, tuttavia, e come osserva TronicsFix, ciò significa che potrebbero anche essere suscettibili a problemi precedenti.

I trigger adattivi e il feedback tattile avanzato del DualSense possono fornire una sensazione più profonda di immersione che i suoi predecessori non erano in grado di offrire Così, in una recente intervista, Jim Ryan, CEO di Sony Interactive Entertainment, ha descritto il controller e affermato che il feedback aptico, insieme ad altre tecnologie come l’audio 3D, potrebbe portare “l’immersività a un livello superiore” nelle mani di grandi sviluppatori di giochi.

Oltre al controller DualSense smontato, anche la nuova console Playstation 5 è stata smontata in un teardown ufficiale di Sony: ne abbiamo parlato in questo articolo. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Playstation, Sony, console e videogiochi sono disponibili a partire dai rispettivi collegamenti.