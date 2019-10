Razer punta alle console, arrivano le cuffie aptiche Nari Ultimate per Xbox One

Razer Nari Ultimate per Xbox One sono le prime cuffie per giocatori con tecnologia aptica, la stessa presente nell’omonimo modello presentato lo scorso anno, ma progettate appositamente per Xbox One.

Queste cuffie sono basate sull’aptica intelligente HyperSense di Razer ed offrono percezione posizionale potenziata e profonda immersività nel gioco. Integrano la tecnologia di Lofelt, azienda tedesca specializzata nella creazione di aptica avanzata di cui vi abbiamo già parlato nel corso della recensione delle precedenti cuffie Razer Nari Ultimate.

Come queste ultime, il nuovo modello su misura di Xbox One utilizza speciali driver e un’elaborazione Smart del segnale digitale per generare feedback tattili ad alta definizione in tempo reale, creando così un’esperienza di gioco avvolgente. Nello specifico acquisisce in modo intelligente i segnali audio e li trasforma in vibrazioni dinamiche, consentendo ai giocatori di percepire veramente l’azione senza l’esigenza di software aggiuntivo o integrazioni di gioco particolari.

Grazie al coinvolgimento del tatto, i segnali audio sono in grado di imitare con precisione l’azione in gioco, replicando le sensazioni degli eventi chiave – dai passi leggeri alle potenti esplosioni – con una precisa percezione posizionale dell’ambiente circostante.

Le nuove Razer Nari Ultimate per Xbox One sono progettate per un utilizzo prolungato e massimo comfort, consentendo ai giocatori di godersi ore di gioco ininterrotto. I padiglioni girevoli sono dotati di cuscinetti in memory foam e uno strato di gel di raffreddamento per ridurre l’accumulo di calore.

Per semplificarne l’utilizzo, la cuffia è dotata di un microfono a scomparsa con funzionalità di silenziamento rapido, archetto con regolazione automatica, un regolatore di intensità di HyperSense sull’auricolare e uno slider per il bilanciamento gioco/chat. Integrano inoltre Xbox Wireless per una connessione diretta alla console senza ricorrere a un ricetrasmettitore wireless e supportano Windows Sonic.

Le cuffie Razer Nari Ultimate per Xbox One sono già in vendita sul sito ufficiale al prezzo di 219,99 euro. Maggiori informazioni su Razer qui.