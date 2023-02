Realme GT Neo5 cambia il concetto di carica rapida

I 210W di ricarica di Redmi sono ormai storia superata: realme GT Neo5 ne proporrà una da 240W per la sua batteria dual-cell da 4.600 mAh, in questo modo si ricaricherà da zero al 20% in solamente 80 secondi, oppure al 50% in quattro minuti.

Invece per raggiungere la carica completa al 100% serviranno solo 9 minuti. Su una base mAh-per-minuto, questo risultato batte in realtà batte il record di 9 minuti del Redmi Note 12 Discovery Edition, considerando che ha una batteria da 4.300 mAh un po’ più piccola.

La ricarica rapida SuperVOOC da 240 W di Realme è abilitata da un alimentatore dual-GaN sorprendentemente compatto, che è abbinato a un cavo USB-C proprietario per fornire 20V/12 A di potenza. Questo viene quindi convertito in 10V/24A da tre chip di gestione dell’alimentazione da 100W prima di raggiungere la batteria, un’implementazione simile alla scelta di Redmi.

L’adattatore è anche compatibile con USB-PD fino a 65 W, così come con le soluzioni esistenti basate su Qualcomm QC e Oppo VOOC. Realme ha, inoltre, affermato che anche dopo 1.600 cicli (circa quattro anni di utilizzo), la salute della batteria non scenderà al di sotto dell’80%.

Al si là della batteria, Realme GT Neo5 propone un processore Snapdragon 8+ Gen 1; il processore sarà incastonato dietro un vetro posteriore circondato da un anello luminoso RGB, che può essere personalizzato con 25 colori per scene come ricariche, giochi, messaggi e altro ancora. Il tutto è avvolto intorno a un circuito NFC posizionato a destra della telecamera. Quest’ultima proporrà una fotocamera principale da 50 megapixel con un sensore Sony IMX890 e stabilizzazione ottica, al fianco di una fotocamera ultra-wide da 8 megapixel e una macro da 2 megapixel.

Il terminale dispone di un display AMOLED da 6,74 pollici con risoluzione di 6.772 x 1.240 pixel: la frequenza di aggiornamento dello schermo arriva fino a 144Hz, mentre la frequenza di campionamento di 1.500 Hz è un vantaggio per i giochi mobili. A completare le caratteristiche c’è un lettore di impronte digitale sotto display e una fotocamera selfie punch-hole da 16 megapixel.

Altre caratteristiche degne di nota includono un blaster remoto a infrarossi nella parte superiore, altoparlanti stereo e un design di dissipazione del calore a 8 strati. Avrà un peso di 199 grammi e uno spessore di 8,9 mm. Realme GT Neo5 è già disponibile in Cina con il modello da 16 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione a 438 euro: arriverà presto in altri mercati internazionali, Italia inclusa.

