Recensione Amazon Supporto portatile inclinabile per tablet, piccolo e pratico

Da quando esiste la funzione Sidecar su iPadOS (e macOS), quando non in uso diretto l’iPad è fisso sulla scrivania di chi scrive sotto il display 4K. Ma non è solo per quello che l’Amazon Supporto portatile inclinabile per tablet è comodo: un accessorio del genere diventa fondamentale anche quando si è in treno, in hotel o in viaggio, perché nello zaino sosta benissimo.

Non dite che è troppo piccolo

Come molti prodotti Amazon Supporto portatile inclinabile per tablet arriva in una anonima scatola di cartone che contiene appunto il supporto e una parte in gomma, staccata, che serve come protezione per i tablet in metallo, ma che alla fine non è obbligatoria in senso stretto.

Le dimensioni parlando di una forma grande 8,5×9,8xx3,8 cm (da chiuso), in pratica un pacchetto di sigarette un po’ più largo.

La forma è in metallo satinato grigio chiaro, con una lingua in mezzo in plastica e un pulsante per la regolazione in gomma morbida: la forma è rigida e solida, a meno che non si prema il pulsante (meccanico) tondo sul lato, per permettere la rotazione della lingua, che si ferma quando lo lasciamo.

La superficie è propria di alcuni piccoli supporti in gomma per l’appoggio alla scrivania e altri per l’appoggio della schiena del tablet, mentre per la base c’è un supporto in gomma rimovibile facoltativo.

Lo spessore consentito alla base è di 1,2 cm al massimo, mentre con il supporto lo spessore si riduce a 1 centimetro netto.

Contorsionista olimpionico

Il funzionamento è molto semplice: una volta preso in mano l’Amazon Supporto portatile inclinabile per tablet, si preme leggermente l’ampio pulsante laterale con un dito mentre con l’altra mano si muove la lingua centrale sino alla posizione desiderata, ed è fatta.

Il supporto è pensato per tenere un tablet (o altro, come vedremo) sia in posizione verticale, ad esempio per la visione di un film, oppure in posizione quasi orizzontale, per l’uso come tavoletta grafica.

Nella pagina di Amazon c’è una immagine che lo mostra con la lingua in alto, non per appoggio ma come sostegno, ma a noi questa posizione non è risultata più utile di altre.

Le specifiche parlano di un sostegno sino a 4,9 kg, più che sufficienti per la totalità dei tablet in commercio (a parte forse alcuni rugged che comunque sarebbero più larghi dell’appoggio consentito).

In uso

Noi l’abbiamo provato con un iPad Air 2019 per gran parte del tempo (con la cover o senza), ma qua e la non abbiamo lesinato prove anche con un Amazon Fire HD 10, il cui spessore è più importante dell’iPad ma che nel supporto ci è stato bene e anche il display Vissles-M Touchscreen Monitor (qui siamo un po’ al limite, perché si tratta di un display da 15″ e il supporto ha mostrato un po’ i limiti per via delle ridotte dimensioni, perlomeno in posizione verticale, peò era abbastanza stabile).

Tra i maggiori pregi, il fatto di essere in metallo (che da l’impressione di una maggiore robustezza), facilmente adattabile a tutti i gradi di inclinazione e di supportare tutti i tablet provati, oltre che di essere compatto e molto comodo da trasportare in borsa per chi viaggia, cosa non da poco.

Tra gli aspetti negativi il fatto di non essere regolabile in altezza, una funzione che ci era risultata comoda con, ad esempio, il Lamicall Supporto Tablet che è più grande di questo e in plastica, mentre qui domina il metallo. A voler far le pulci, quando il tablet è in posizione verticale, non c’è spazio per il connettore, che però può essere messo in alto.

Considerazioni

Nonostante in pratica i tablet mostrino quasi sempre una cover ripiegatile a stand, un supporto come l’Amazon Supporto portatile inclinabile per tablet offre migliori regolazioni per l’inclinazione (con le cover invece l’inclinazione è una o al massimo due) e un supporto più stabile sulla scrivania.

Il fatto di essere abbastanza piccolo e trasportabile è un plus non da poco, perché in borsa meno ingombro c’è meglio è e questo in pratica ci sta anche in una delle tasche interne.

Il costo è in linea con molti altri, spesso meno di una cover e, nonostante sembri non necessario, tra averlo e non averlo c’è una grandissima differenza.

Pro:

• Piccolo e poco ingombrante

• Grande capacità di inclinazione

• Buon rapporto prezzo/Prestazioni

Contro:

• Non è regolabile in altezza

• Con l’iPad in posizione verticale non c’è spazio per il connettore

Prezzo:

• 15,08 Euro (oggi in offerta a 14,67 Euro)

Amazon Supporto portatile inclinabile per tablet è disponibile come prodotto prime esclusivamente su Amazon.it nei colori grigio chiaro e nero.