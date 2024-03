Recensione Satechi Type-C Multi-Port Adapter, HUB USB-C tuttofare a cui non si può rinunciare

Cos’è che non deve mancare mai nella borsa di un nomade informatico? Un sacchetto di fazzoletti, un alimentatore e una batteria di ricambio, oltre ad un HUB USB-C che permetta di collegare tutte le periferiche del mondo, correttamente, cosa che il Satechi Type-C Multi-Port Adapter fa egregiamente, senza fronzoli e con alcune attenzioni verticali sugli standard.

Vediamo quali.

La classe non è acqua

Il marchio Satechi è ben conosciuto nel settore degli accessori per Mac tipicamente di fascia premium, ma non solo (a listino ci sono diversi accessori anche per iPad, iPhone, AppleWatch e PC in generale). La fama è dovuta da una parte ai prezzi, generalmente più alti della concorrenza, ma anche all’attenzione per alcuni particolari, per la cura del design e dei materiali e per gli standard tecnologici sempre alti.

Questo Satechi Type-C Multi-Port Adapter non fa eccezione, laddove presenta una serie di soluzioni molto avanzate per il collegamento, professionale, di diverse periferiche a Mac o PC con porte USB-C (o Thunderbolt 3 o 4).

La confezione, seppure con una grafica ben curata, tradisce la tradizione di fascia di mercato più alta del normale: in cartone semplice con un trafilato in plastica morbida che ospita e protegge l’HUB, è piuttosto semplice.

Ma una volta fuori, la cura nei materiali dell’HUB appare certa e tra la forma morbida e tutta curve sia capisce che è ben pensata e perfettamente a suo agio nelle tasche, spesso anguste, degli zaini o delle borse per computer.

Metallo

L’HUB è composto di un corpo profilato in metallo, con due tappi neri in plastica alle estremità e un cavo di connessione di 15 centimetri, non estraibile, presente in una di esse, con una piccola guaina di connessione alla base.

Le dimensioni sono di 10.49 x 1.60 x 5.08 cm, per un peso di circa 75 grammi, senza considerare lo spazio occupato dal cavo, in gomma morbida flessibile.

Satechi Type-C Multi-Port Adapter presenta due ampie superfici che mostrano, da un lato il marchio Satechi e dall’altro i marchi di sicurezza e costruzione. Nei tre lati restati sono presenti i connettori.

La porta principale è una USB-C, con Power Delivery sino a 60 W, che significa che, grazie ad una fonte di energia esterna, come ad esempio il caricabatterie del MacBook Pro oppure un caricabatterie di terze parti può alimentare tutti i portatili Mac ad eccezione del modello da 16” (che richiede più energia) e molti portatili PC, ad eccezione delle workstation e dei portatili da gaming.

Oltre a questa troviamo un connettore HDMI (in grado di supportare un segnale video sino a 4K a 60Hz), da non preferire a quello integrato con i MacBook Pro con AppleSilicon ma fondamentale per comandare un display esterno con i MacBook sprovvisti di questa porta. I 60Hz non sono da sottovalutare: sono perfetti per il lavoro di tutti i giorni tranne che per i videogiochi, laddove la tendenza è frequenze più alte, tuttavia c’è da notare che alcuni HUB di fascia economica non arrivano a 60Hz, e con una frequenza bassa alla lunga la vista si stanca.

Una porta Ethernet Gigabit e un lettore per SD card e per Mini SD Card, anche in questo caso, presente nei recenti MacBook ma utile con molti altri modelli.

Infine, tre porte USB-A con velocità sino a 5 Gbps, queste invece fondamentali se volete connettere al Mac una chiavetta USB, un SSD o Hard Disk esterno, un microfono, una coppia di speaker, una webcam così come mouse o tastiera.

Un HUB per domarli tutti

Sostanzialmente, Satechi Type-C Multi-Port Adapter è un HUB USB-C estremamente duttile e capace, da mettere in borsa e da usare ogni volta che, in viaggio, dobbiamo attrezzare una postazione di lavoro, con o senza monitor esterno.

Nella nostra esperienza abbiamo usato in modo fruttuoso il piccolo HUB durante un viaggio andata e ritorno tra Milano e Venezia, usandolo per allestire una postazione di lavoro volante all’occorrenza in più di una occasione.

Durante l’uso si scalda un po’ ma nulla degno di nota, tanto che lo potete tenere in mano o nelle gambe senza problemi. La forma in metallo aiuta la dissipazione, un po’ come succede nei Mac.

Il piccolino ha comandato un mouse, un disco SSD esterno, ha permesso di scaricare il contenuto di una SD Card e di alimentare il Mac durante l’utilizzo senza, per questo, occupare le altre preziose porte USB.

Riguardo la porta HDMI, in effetti quella dei MacBook Pro con processore M1 o M3 è più potente e versatile, tuttavia se dovete pilotare un display esterno, usare quella dell’HUB ha il vantaggio di avere tutti i device collegati ad una singola sorgente, con un unico cavo (invece che un cavo per gli accessori e uno per il video).

Senza difetti?

Chi scrive, che di HUB USB-C ne ha visti davvero tanti, può tranquillamente dire che questo Satechi Type-C Multi-Port Adapter è davvero bello, rispetto a molti altri che sono passai ti in redazione, e oltre alle funzionalità si parla anche di design.

Le tre porte USB sono comode, specie se avete mouse e tastiera esterna, e anche l’Ethernet, in alcuni casi, può diventare fondamentale, specie per chi lavora in esterna, ma sempre in ufficio.

Manca però una presa audio jack, presente lo ricordiamo nella quasi totalità dei Mac, ma utile per come abbiamo sottolineato, relegare tutti gli accessori ad un solo connettore, specie quando si usano device molto verticali.

Infine, dispiace che la porta USB-C posteriore, utile per alimentare il computer, non trasporti il segnale video: alcuni display hanno un connettore USB-C che fa anche da (secondo) HUB, è comodo comandarli con quello, specie se usate l’HUB in una postazione fissa.

Conclusioni

Piccolo, leggero e dal design curvo, comodo da mettere in borsa, Satechi Type-C Multi-Port Adapter è incredibilmente versatile con le sue tre porte USB-A e la porta USB-C Power Delivery.

Può fungere da eccellente compagno di viaggio per tutte le necessità, dalla lettura di una chiavetta USB al volo, sino a fungere da Dock per una postazione fuori porta, ma è ottimo anche come Dock permanente in ufficio o a casa, laddove le esigenze sono diverse ma trovano qui quasi sempre una risposta.

Disponibile in tre colorazioni (Oro rosa, Silver e Grigio scuro), il prezzo non è da sottovalutare, ma la qualità c’è tutta e se correte c’è anche un interessante sconto su Amazon.

Pro:

• Design curvo, sta bene in borsa

• Tre porte USB-A sono ottime

• Power Delivery sino a 60 W

Contro:

• Manca un jack audio

• La porta USB-C non porta il segnale video

Prezzo:

• 99,99 € (adesso in sconto a 85 Euro su Amazon)

Satechi Type-C Multi-Port Adapter è disponibile a partire dal sito web della casa madre ma lo potete trovare più comodamente anche presso Amazon.it

