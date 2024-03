Portatelefono magnetico Anker MagGo, accessorio mutaforma per iPhone

C’è un nuovo, interessante accessorio per iPhone della linea MagGo che Anker aveva presentato soltanto poche settimane al MWC 24: si chiama Anker 620 MagGo – ma lo trovate online anche con il numero di modello A25A1 – ed è un tuttofare che potenzia le possibilità d’uso di iPhone.

Ne sfrutta infatti l’aggancio magnetico per permettervi di fissarlo saldamente anche in quei posti normalmente irraggiungibili da un telefono. Il suo principale punto di forza è dato da due fattori: da una parte l’aspetto magnetico dell’accessorio, non solo quello che sfrutta il sistema MagSafe di Apple ma offerto anche dalle calamite integrate nel cinturino che permettono di fissarlo a svariate superfici metalliche come l’anta di un frigorifero o il manubrio di un attrezzo ginnico.

Dall’altra c’è appunto il cinturino che, grazie alla sua flessibilità, può essere modellato in base alle proprie esigenze, non solo per avvinghiarlo ai pali ma anche per trasformarlo in un supporto da tavolo per guardare un video o partecipare ad una videochiamata senza dover tenere l’iPhone in mano, oppure al contrario per migliorare la presa del telefono creando una sorta di anello all’interno del quale infilare due o tre dita.

Tenete conto che la piastra magnetica permette di fissare l’iPhone orientandolo sia in verticale che in orizzontale, e siccome usa la tecnologia MagSafe di Apple per usarlo non c’è bisogno di togliere il telefono dalla cover perché funziona perfettamente con tutte le custodie MagSafe.

Gli ingombri poi sono ridotti all’osso (misura all’incirca 16 x 6 x 1,5 centimetri e pesa intorno ai 60 grammi) perciò si può mettere nello zaino in modo da averlo sempre a portata di mano, ed è impermeabile perciò se si dovesse sporcare (visto che uno degli usi suggeriti è in palestra, dove si suda parecchio) si può lavare tranquillamente sotto l’acqua corrente in modo da togliere eventuali macchie o cattivi odori.

Disponibilità e prezzo

Se vi interessa, siete fortunati: è già in vendita su Amazon e il prezzo è piuttosto interessante: costa infatti soltanto 23,99 € (in questo momento c’è perfino lo sconto del 33% il che significa che lo potete comprare a 16,10 €).