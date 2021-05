Samsung ha iniziato la produzione del display 120Hz per gli iPhone 13 Pro

Samsung ha iniziato la produzione dei display LTPO a basso consumo per i futuri iPhone 13 e iPhone Pro Max con supporto del refresh rate a 120Hz; LG sta nel frattempo producendo i display LTPS TFT (low-temperature polysilicon thin-film transistors), per i modelli base di iPhone fine 2021.

A riferirlo è il sito The Elec, confermando la voce secondo la quale Apple sfrutterà la tecnologia ProMotion con frequenza fino a 120Hz neo modelli più costosi, in altre parole i modelli da 6,1″ e 6,7″.

La tecnologia ProMotion permette di avere un refresh rate di 120Hz, rispetto al 60Hz massimo degli attuali iPhone. Questa tecnologia doveva arrivare già con iPhone 12 Pro ma poi per qualche motivo è stata rinviata.

Conferme che gli iPhone 13 integreranno il supporto ai 120Hz sono arrivate anche dall’analista Ming-Chi Kuo. Lo smartphone sarà in pratica in grado di variare la frequenza di aggiornamento dello schermo, abbassandola per mostrare immagini e schermate più statiche, e aumentandola fino a 120Hz per film e giochi, al fine di ottimizzare meglio la batteria, usando la frequenza d’aggiornamento (refresh rate o frequenza verticale) appropriata secondo i casi.

Lo scorso anno gli iPhone arrivarono a fine ottobre, un po’ più tardi rispetto alla consueta tabella di marcia annuale. Apple potrebbe avere chiesto a Samsung e LG di avviare già ora la produzione dei nuovi display per mitigare potenziali ritardi e arrivare all’appuntamento di fine settembre senza intoppi.

Gli iPhone 13 sono attesi con design leggermente rivisto, principalmente nel comparto fotocamere, con quattro modelli aggiornati di quelli attuali, tutti con notch più piccolo. Almeno i due modelli top iPhone 13 Pro sono previsti con schermi OLED LTPO che permettono di regolare la frequenza di aggiornamento fino a 120Hz e, teoricamente, anche permettendo per la prima volta lo schermo sempre acceso, una funzione che comunque Apple potrebbe sfruttare o meno.

Negli scorsi giorni è circolata la notizia dell’inizio produzione di Apple A15 Bionic, il processore atteso sugli iPhone 13 di quest’anno e non solo. Tutto quello che c’è da sapere sull’attuale gamma iPhone 12 è in questo approfondimento di macitynet, invece tutto quello che sappiamo finora sui prossimi iPhone 13 in arrivo questo autunno è riassunto in questo articolo.