Samsung svelerà Galaxy S24 il 17 gennaio

Sono passati 3 giorni dalla fine del 2024, eppure si parla già della presentazione di nuovi prodotti. Ad aprire le danze sarà Samsung, che ha appena confermato come il suo primo evento Unpacked si terrà il 17 gennaio, appena una settimana dopo la conclusione di una poco conosciuta convention tecnologica in quel di Las Vegas.

Il primo evento Unpacked dell’anno si terrà presso il SAP Center di San Jose, in California. Non è esattamente la stessa località del lancio della serie Galaxy S23 dell’anno scorso a San Francisco, ma considerando il tempismo – e una serie di recenti segnalazioni – non sembra esserci dubbio sul fatto che in questa sede saranno presentati i nuovi smartphone della serie Galaxy S24.

Un portavoce di Samsung afferma che l’azienda “svelerà le ultime aggiunte alla gamma di dispositivi mobili Galaxy” all’evento imminente. Ciò può includere telefoni, tablet, smartwatch, auricolari e altro ancora. L’evento Unpacked di febbraio dell’anno scorso ha visto il lancio dei telefoni Galaxy S23 e dei laptop Galaxy Book 3. Nel migliore dei casi, questa volta si otterrà un mix, soprattutto considerando che i Galaxy Buds dell’azienda sono pronti per un aggiornamento.

Per coloro che sono particolarmente entusiasti dei nuovi dispositivi Galaxy, Samsung ha aperto offerte di “Prenotazione” senza impegno per preordinarli, consentendo di ottenere un credito di prenotazione di 50 dollari che potrà essere utilizzato per gli accessori al momento del pagamento.

L’evento Unpacked di San Jose sarà trasmesso in diretta sui vari canali di Samsung, tra cui Samsung.com e YouTube.

Cosa aspettarsi dal Galaxy S24

Secondo il noto leaker Ice Universe, Samsung Galaxy S24 Ultra avrà un paio di importanti miglioramenti. In primo luogo, la modalità notturna dovrebbe essere “migliore” rispetto a quella del Galaxy S23 Ultra che l’ha preceduto.

In secondo luogo, ci sarà apparentemente una nuova e migliorata modalità fotocamera da 200MP che utilizzerà miglioramenti e ottimizzazioni tramite Intelligenza Artificaile AI. Sempre grazie alle tecnologie AI dovrebbe essere in grado di individuare 12 diversi tipi di oggetti, come persone o fiori, regolando automaticamente le impostazioni della fotocamera

Ricordiamo che tra le ultime aggiunte alla gamma Galaxy, Samsung ha rilasciato la versione FE del Samsung Galaxy S23, peraltro in una parking davvero ricco, in bundle con i suoi auricolari.