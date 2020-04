Scaricate subito Lara Croft GO gratis per iPhone, iPad, Apple TV e Android

Non ci sono scuse: tutti dovrebbero scaricare Lara Croft GO gratis per iPhone, iPad, Apple TV e anche dispositivi Android, inclusi gli utenti che non amano particolarmente l’eroina di Tomb Raider e anche quelli che non sono interessati ai videogiochi. Ricordiamo che ancora per pochi giorni è gratis anche il gioco mobile di culto Monument Valley 2 di cui trovate i link per scaricarlo e abbiamo parlato in questo articolo.

Prima di vari ribassi e promozioni il prezzo di listino segnava 6,99 euro, ma il regalo di Square Enix non sta nel prezzo, quanto nella possibilità di mettere mano a un titolo originale che porta uno dei franchise più famosi e apprezzati in assoluto dei videogiochi, in un titolo realizzato su misura per dispositivi mobile.

Invece di azioni veloci e millimetriche in diretta con il joypad della console, l’utente è chiamato a esplorare antiche rovine e risolvere misteri ed enigmi con un sistema di mosse a turni. I puristi di Tomb Raider potrebbero storcere il naso ma solo all’inizio, perché lo sviluppatore ha trovato una soluzione brillante all’assenza di un controller dedicato.

L’avventura e l’esplorazione rimangono, così come i cattivi mercenari da combattere e i rompicapo da risolvere. Ma la scelta di implementare un sistema di mosse a turni risulta molto più pratico per i dispositivi con schermo touch o anche per giocare con il sottile e scivoloso telecomando Apple Remote di Apple TV.

La bontà del risultato e del prodotto è confermata da una corposa raccolta di valutazioni positive da parte degli utenti sia di App Store che di Google Play Store, risultando in una valutazione solo di un soffio sotto le 5 stelle basata su centinaia e centinaia di recensioni positive. Per non parlare poi di una lunga serie di premi e riconoscimenti assegnati al gioco dalle più importanti fiere e testate di settore.

Lara Croft GO gratis si carica per iPhone, iPad e Apple TV a partire da questa pagina di App Store, invece si parte da questo collegamento per la versione Android. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Square Enix sono disponibili da questa pagina. Tutti gli articoli di macitynet dedicati a iPhone e iPad sono disponibili ai rispettivi collegamenti, invece per tutte le notizie che riguardano l’universo Android si parte da questa pagina.