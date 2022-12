Illumination e Nintendo hanno annunciato l’uscita del secondo trailer di The Super Mario Bros. Movie, il nuovo film animato basato sul mondo di Super Mario Bros., durante la presentazione Nintendo Direct che è stata trasmessa in streaming il 30 novembre.

Il film animato Super Mario Bros., prodotto da Chris Meledandri di Illumination e Shigeru Miyamoto di Nintendo, è finanziato congiuntamente da Universal Pictures e Nintendo e sarà distribuito in tutto il mondo da Universal Pictures.

Nel film, diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic (che hanno collaborato in Teen Titans Go!, Teen Titans Go! To the Movies) da una sceneggiatura di Matthew Fogel (Minions: The Rise of Gru) di Illumination), ci sono le voci originali di Chris Pratt nella parte di Mario e Anya Taylor-Joy in quella della Principessa Peach; Charlie Day è Luigi, Jack Black interpreta Bowser, Keegan-Michael Key è Toad, Seth Rogen è Donkey Kong, Fred Armisen è Cranky Kong, Kevin Michael Richardson è Kamek e Sebastian Maniscalco interpreta Spike.

Illumination, fondata da Chris Meledandri nel 2007, è uno dei principali produttori nel settore dell’intrattenimento di film animati, si è fatto notare per titoli quali Cattivissimo me – il film animato di maggior successo nella storia del cinema – oltre a Lorax – Il guardiano della foresta e Il Grinch entrambi dalle storie di Dr. Seuss, Pets – Vita da animali e Sing.

I film di Illumination hanno incassato oltre 8 miliardi di dollari in tutto il mondo. Illumination ha stretto con Universal Pictures una partnership in esclusiva per il finanziamento e la distribuzione. I film previsti nel 2023 sono The Super Mario Bros. Movie e Migration.

