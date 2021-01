Sony mostra Airpeak, il drone per filmaker al CES 2021

A poco più di due mesi di distanza dall’annuncio ufficiale, Sony ha deciso di mostrare al pubblico Airpeak, il drone dedicato ai filmaker, in mostra al CES 2021, che quest’anno di sta svolgendo in formato interamente digitale e online.

Sony ha mostrato il suo nuovo drone in una presentazione virtuale al CES 2021, dove ha fornito anche qualche dettaglio sul dispositivo. Airpeak supporterà la serie Alpha di fotocamere mirrorless di Sony e utilizzerà l’intelligenza artificiale per mantenere le immagini stabili in volo.

Il drone di Sony è progettato per “creatori avventurosi”, secondo Kenichiro Yoshida, presidente e CEO del colosso giapponese. Ha quattro rotori, due bracci di atterraggio retrattili, che si sollevano al decollo per non influire minimamente nelle inquadrature, anche in eventuali movimenti veloci e repentini.

Sony Airpeak verrà lanciato in primavera a un prezzo non ancora comunicato. Dovrà certamente affrontare una certa concorrenza sotto forma di droni cinematografici incentrati sui consumatori, come come DJI, Parrot e Skydio.

Oltre al video di rivelazione del drone, Sony ha anche condiviso le riprese realizzate con Airpeak, filmando la prova su strada della Vision-S, il prototipo di auto elettrica realizzato da Sony. Così nel video tutto ciò che si vede è Sony dalla A alla Z: dal drone alla fotocamera e persino all’auto elettrica stessa.

Ricordiamo che l’auto elettrica Sony Vision-S è stata presentata proprio in occasione del CES 2020: all’inizio sebrava un concept o prototipo destinato esclusivamente per mostrare le tecnologie Sony applicabili alle 4 ruote. Successivamente però Sony ha continuato lo sviluppo e il perfezionamento, fino ad arrivare alle prove su strada a Tokyo, lasciando sospettare che dietro al progetto ci sia più di una semplice vetrina per mostrare le tecnologie della Casa ai costruttori di auto.

Ricordiamo che sempre al CES 2021 Sony ha presentato anche la nuova gamma di televisori Bravia XR con intelligenza cognitiva e gli speaker wireless con tecnologia 360 Reality Audio.

