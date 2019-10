Spedizioni di Mac in calo nel terzo trimestre 2019 o forse no

Secondo Canalys le spedizioni di Mac nel terzo trimestre 2019 sono in aumento, viceversa i dati di IDC e Gartner segnano una diminuzione: si tratta di dati preliminari che troveranno conferma o smentita con l’annuncio dei risultati finanziari Apple del 30 ottobre.

Nel periodo preso in esame, secondo i dati di Canalys, il mercato dei computer segna un incremento delle spedizioni del 4,7%, andamento positivo ritenuto il migliore fin dal 2012. Apple con una crescita delle spedizioni dell’1,5% si muove al di sotto della media di mercato, ma con un andamento positivo che permette a Cupertino di ottenere una quota di mercato del 7,6%.

Gli analisti imputano la tendenza positiva agli acquisti per il back to school, con una crescita molto più forte in USA rispetto al resto del mondo. Negli USA tutti i principali costruttori e rivenditori si stanno già muovendo per creare grandi scorte in vista dei nuovi dazi che entreranno in vigore a dicembre, preparandosi così al periodo degli acquisti delle festività di Natale. Viceversa in Europa vengono segnalati rallentamenti del mercato per le preoccupazioni dovute alla Brexit: qui il mercato segna +2%, mentre Apple è indicato come l’unico dei 5 costruttori top che non registra un incremento delle spedizioni. A livello globale Apple è quarto costruttore al mondo con una quota di mercato del 7,6%.

Di segno opposto invece le stime di IDC e Gartner. Il report più negativo per Cupertino è quello di IDC che segna 5 milioni di spedizioni Mac nel terzo trimestre 2019, in calo rispetto ai 5,3 milioni nello stesso periodo dello scorso anno, quindi con un calo del 6,1%. Secondo IDC il mercato globale dei computer è crescita del 3%: in ogni caso anche in questo scenario Apple torna a essere il quarto costruttore al mondo alle spalle di Lenovo, HP e Dell.

Infine Gartner indica una crescita complessiva del mercato molto più contenuta, pari all’1,1% con in totale di 68,1 milioni di unità spedite. A Livello mondiale per Apple vengono stimate spedizioni Mac nel terzo trimestre 2019 per 7,5 milioni di pezzi, in calo rispetto ai 7,9 milioni del Q3 2018 quindi con una flessione del 3,7%. Nonostante il calo dei Mac Cupertino rimane anche in questo caso il quarto costruttore al mondo alle spalle di Lenovo, HP e Dell.

Ricordiamo che nel trimestre preso in esame Cupertino ha rilasciato versioni aggiornate di MacBook Air e MacBook Pro ma a listino rimangono ancora in attesa di un refresh gli iMac, i Mac Pro e iMac Pro.

Entro la fine di quest’anno è attesa la commercializzazione del muovo Mac Pro 2019 abbinato ad Apple Pro Display XDR e secondo numerose anticipazioni dovrebbe arrivare anche un nuovo Mac Pro 16”. Secondo alcuni Mac Pro 2019 e diverse altre novità potrebbero arrivare con un kyenote Apple di ottobre.