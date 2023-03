iPhone 14 e 14 Plus in giallo via ai preordini

Apple li ha presentati martedì 7 marzo e saranno disponibili a partire da martedì 14 marzo: ora i negozi online Apple Store online di tutto il mondo, Italia inclusa, sono tornati nuovamente in servizio, dopo un breve periodo offline, per l’arrivo dei nuovi iPhone 14 e 14 Plus nel nuovo colore giallo.

La procedura standard del colosso di Cupertino prevede la messa offline dei negozi Apple Store per aggiornare le pagine di presentazione prodotto, oltre che database e sistema di prenotazione e acquisto. L’aggiunta del giallo porta il conteggio totale dei colori disponibili per iPhone 14 a sei. Ricordiamo, che questo nuovo colore si aggiunge a Blu, Viola, Rosso, Mezzanotte e Galassia.

L’introduzione di una nuova colorazione è una strategia di marketing che sembra riuscita per il colosso di Cupertino che rinfresca la propria gamma di smartphone a circa metà del ciclo di vita. Introdotti i modelli top a settembre, le nuove tinte sono arrivate tra marzo e aprile negli ultimi due anni.

Un aggiornamento simile è stato effettuato a marzo 2022, quando iPhone 13 e iPhone 13 Pro avevano guadagnato il colore verde, mentre il 2021 aveva offerto varianti color viola per iPhone 12. Le colorazioni di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max rimangono, invece, invariate, con Nero siderale, Viola scuro, Oro e Argento.

I nuovi colori sono disponibili per il preordine a partire dal 10 marzo, con spedizioni pronte per il 14 marzo. Ovviamente, hanno un prezzo identico alle altre colorazioni; si parte con iPhone 14 a partire da 1029 euro e iPhone 14 Pro a partire da 1179 euro.

In contemporanea con i nuovi iPhone 14 e 14 Plus in ginallo Apple ha presentato anche la nuova linea di cover per iPhone, bracciali per Apple Watch e anche porta AirTag con tante nuove tonalità.

Sulle pagine di macitynet trovate le recensioni di iPhone 14 Pro, del modello basei Phone 14 e iPhone 14 Plus, invece per tutte le notizie sull’universo Android si parte da qui.