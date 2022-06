watchOS 9 forse avrà la cronologia della fibrillazione atriale

Apple ha ottenuto la registrazione per una nuova funzione legata al rilevamento della fibrillazione atriale, una funzionalità di watchOS 9 e Apple Watch che potrebbe essere presentata già nelle prossime ore in occasione della conferenza mondiale degli sviluppatori WWDC 2022 che inizia ufficialmente alle ore 19 in Italia: (da questa pagina la diretta con trascrizione in Italiano di macitynet a partire dalle ore 18,30).

La notizia dell’approvazione arriva infatti proprio in queste ore dalla US Food and Drug Administration, ente governativo statunitense per la regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici.

In particolare la nuova funzione è denominata cronologia della fibrillazione atriale: con l’arrivo dell’approvazione Apple può iniziare a impiegarla in prodotti hardware, software e servizi. Come suggerisce il nome l’utente potrà consultare una analisi del ritmo cardiaco e il verificarsi di sintomi di fibrillazione atriale nel corso del tempo.

Occorre ricordare che Mark Gurman aveva descritto questa nuova funzionalità legata al rilevamento della fibrillazione atriale in arrivo in watchOs 9 e Apple Watch già nel mese di aprile. L’apparizione con tempismo perfetto della registrazione legale, segnalata da My Healthy Apple, sembra confermare ulteriormente le probabilità di vederla annunciata stasera.

Secondo le anticipazioni delle ultime ore durante WWDC 2022 c’è da aspettarsi una sfilza di nuovi funzioni per ogni sistema operativo incluse le app Apple per ogni famiglia di dispositivi, quindi una valanga di novità per iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e Apple TV.

In più si prevede che arrivino i MacBook Air 2022 con processore Apple Silicon M2 e forse l’azienda dovrebbe svelare qualche cosa anche per quanto riguarda il visore AR. Alcuni infine danno per sicuro l’arrivo del primo Mac Pro con Apple Silicon, completando così la transizione ad Apple Silicon e l’abbandono dei processori Intel (qui il riepilogo completo).

La diretta di macitynet inizia alle 18,30 di lunedì 6 giugno con la possiblità per i lettori di scambiare due chiacchiere e opinioni con la redazione, oltre che condividere aspettative e previsioni sulle novità in arrivo: la chat con i lettori verrà interrotta alle ore 19 per lasciare spazio completo alle novità Apple da questa pagina.