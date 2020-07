Apple TV+, i libri di Maurice Sendak in un accordo pluriennale per serie dedicata ai ragazzi

Apple ha siglato un accordo pluriennale complessivo con la Maurice Sendak Foundation, collaborazione mediante la quale verranno sviluppatati nuovi progetti partendo dalle idee dell’autore e illustratore statunitense Maurice Sendak, scomparso l’8 maggio del 2012 a 84 anni.

A riferirlo è Variety spiegando che l’accordo è il primo di questo tipo per la fondazione di beneficenza senza scopo di lucro che sostiene l’eredità artistica di Sendak, autore di celebri libri per ragazzi come “Nel paese dei mostri selvaggi” (uscito nel 1963), “Luca la luna e il latte” (1970), “Outside Over There” (1981) e “Bumble Ardy” (2000).

Sendak ha scritto non meno di 17 libri e prestato il suo talento artistico per illustrare centinaia di opere destinate sempre al pubblico dei piccoli lettori.

Apple TV+ collaborerà con sceneggiatori, registi e con Arthur Yorinks – collaboratore di lunga data di Sendak – per dare vita a vari progetti. La Mela svilupperà i progetti mediante i Night Kitchen Studios di Yorinks e i programmi saranno disponibili in esclusiva per la piattaforma di streaming di Apple.

Apple ha già siglato altre partnership per serie dedicate alla famiglia. “Helpsters”, ad esempio, è una serie per bambini ideata dai creatori di “Sesamo apriti”, che ha come protagonisti Cody e un’allegra brigata di mostri che amano risolverei i problemi. “Snoopy nello spazio” è luna serie originale di Peanuts Worldwide e DHX Media, che porta gli spettatori nello spazio insieme a Snoopy, che insegue il sogno di diventare un’astronauta. “Ghostwriter” è una rivisitazione della famosa serie originale: racconta le disavventure di quattro ragazzi che si trovano insieme a un misterioso fantasma in una libreria di quartiere, e devono liberare personaggi della letteratura.

Tutti i dettagli sull'abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trovano in questo articolo di Macitynet. Gli appassionati di cinema troveranno notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema di macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+.