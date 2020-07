Presto su Apple TV + il film basato sulla graphic novel Snow Blind

Apple si è aggiudicata i diritti per la produzione di un thriller basato sulla graphic novel “Snow Blind” e protagonista sarà Jake Gyllenhaal. Cupertino ha vinto una battaglia per i diritti del film, che presto vedremo su Apple TV+, non semplice, con tutti i giganti dello streaming e della tv in prima linea per contendersi la storia tratta dal romanzo a fumetti “Snow Blind”.

Del thriller che sarà prodotto per Apple TV + non si sa molto, per ora. Ma di certo, il nome di Jake Gyllenhaal è quello che è risuonato di più: l’attore dovrebbe essere il protagonista. A dirigerlo dovrebbe esserci Gustav Moller, mentre per la sceneggiatura sarebbe stato richiesto Patrick Ness.

E’ lectio immaginare che la trama non si discosterà molto da quella del graphic novel di Ollie Masters e Tyler Jenkis. “Snow Blind” a fumetti racconta la storia dell’adolescente Teddy, mentre la sua vita in un sobborgo in Alasca viene stravolta quando una foto di suo padre viene pubblicata online. Da quel momento la famiglia, che si trovava in un programma di protezione testimoni, si ritrova nel mirino di un uomo in cerca di vendetta e dell’FBI.

“Snow Blind” è la terza produzione di Apple per Apple TV +. Attualmente Cupertino sta portando avanti il progetto di un adattamento di “Killers of the Flower Moon” con Martin Scorsese e “Emancipation” con Will Smith. Si tratta dei primi tentativi di Apple di produrre intrattenimento in-house: in questo modo Cupertino avrà un maggiore controllo creativo e, probabilmente a lungo termine, una riduzione dei costi di produzione.

