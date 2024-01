Cybetruck è unico, i punti di forza nel video Tesla di un minuto

Forse non c’è un veicolo migliore di Cybertruck per evidenziare la profonda rottura nel settore auto con l’avvento dell’elettrico: è un robusto e potente pickup con esoscheletro in acciaio inossidabile, idoneo anche per lavori e traini pesanti, ma allo stesso tempo è più veloce in accelerazione di una Porsche 911, come mostra l’ultimo spot video Tesla.

In meno di un minuto il breve ma efficace video mette in evidenza le principali caratteristiche e punti di forza di Cybertruck, a cominciare dalla «Superlega di acciaio inossidabile» della carrozzeria, che lo rende resistente a colpi, martellate e persino proiettili. Figuriamoci la tempesta.

Nel vano di carico posteriore sono presenti prese di corrente a 240V e 120V per alimentare attrezzi di lavoro, oltre un vano nascosto sotto il pianale per conservare attrezzi, che non intralcia con le operazioni di carico e scarico.

Nello spazioso abitacolo le persone a bordo hanno a disposizione uno schermo frontale touch da ben 18,5 pollici, per gestire la vettura e infotainment, mentre per i passeggeri posteriori c’è un display touch più piccolo da 9,4”. Il generoso sistema audio è composto da ben 15 speaker più 2 subwoofer.

L’intera interfaccia utente di Tesla è stata profondamente rivista e personalizzata per Cybertruck, con grafica e font in puro stile cyber. Poi si torna rapidamente alle prestazioni di forza bruta: può trainare fino a 11 mila libbre quindi 5 tonnellate, come mostra il filmato mentre Cybetruck traina un reattore di SpaceX.

Per ottimizzare le prestazioni con ogni terreno e carico ci sono le sospensioni pneumatiche adattive che alzano il veicolo da terra fino a 44 cm. Anche se Cybetruck è grande e pesante si guida con la massima facilità grazie alle quattro ruote sterzanti e alla tecnologia steer by wire, senza alcune collegamento fisico tra volante e ruote.

Per risultare ancora più utile e versatile i sedili della seconda fila sono ribaltabili per ottenere altro spazio di carico, invece il piano di carico posteriore è lungo 1,83 m. Per mostrare la capacità di carico di 2.500 libbre, circa 1,1 tonnellate, lo spot Tesla mostra un escavatore che scarica terra rimossa direttamente nel vano di Cybertruck.

Il volume di carico del vano posteriore è di 67 piedi cubi, 1,9 metri cubi con pannello di copertura chiuso. Tutto questo per un veicolo che nella versione più potente accelera da zero a 100 km orari in 2,6 secondi superando Porsche 911.

