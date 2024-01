Apple Music, più royalty agli artisti che offrono brani con Audio Spaziale

Apple Music sta spingendo gli artisti con incentivi finanziari a offrire i loro brani in Audio Spaziale con Dolby Atmos, opzione che consente di “avvolgere” completamente l’utente con i suoni, una esperienza immersiva con audio surround che è possibile sfruttare con AirPods Pro, AirPods Max e altri auricolari.

Apple ora offre il 10% in più in royalty per le tracce disponibili in Audio Spaziale, incentivo che è disponibile con le quota corrisposte agli artisti da gennaio di quest’anno.

Lo riferisce il sito statumitense 9to5Mac, spiegando che l’importo maggiore è corrisposto tenendo conto della disponibilità dei brani, indipendentemente se l’utente avrà modo o meno di ascoltarli con l’audio spaziale.

Apple afferma che oltre il 90% degli utenti ha provato ad ascoltare brani con l’Audio Spaziale, e che le riproduzioni di brani in questa modalità sono più che triplicate negli ultimi due anni.

Anche prima dell’annuncio dell’aumento delle quote corrisposte sugli introiti, il numero di brani disponibili con l’Audio Spaziale è cresciuto di circa il 5000% da quando la funzionalità in questione è disponibile dal 2021, con numeri più che raddoppiati solo nell’ultimo anno. I nuovi incentivi finanziari dovrebbero accelerare ulteriormente l’adozione dell’Audio Spaziale nel catalogo Apple Music.

Apple riferisce che il bonus del 10% è per gli artisti sia un compenso affinché offrano contenuti di qualità superiore, sia una forma di compensazione per il maggior tempo e sforzo richiesto per creare brani in Dolby Atmos.

Apple offre strumenti per creare musica completamente immersiva usando tool Dolby Atmos integrati in Logic Pro.

Oltre che con AirPods Pro (1a o 2a generazione), AirPods (3a generazione), Beats Fit Pro, Beats Studio Pro o le AirPods Max, l’audio spaziale può essere ascoltato anche in alcuni veicoli di Mercedes-Benz: Apple Music con audio spaziale si integra con il sistema infotainment MBUX nei modelli Mercedes-Maybach, EQS e SUV EQS, così come nei modelli EQE e Classe S, offrendo un’esperienza di ascolto immersiva nelle vetture.

Recentemente il Parlamento europeo ha deciso di adottare una serie di proposte che dovrebbero portare agli artisti in incremento delle entrate provenienti dal mercato dello streaming musicale.