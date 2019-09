Un po’ di magia alle foto con AKVIS Neon 4.0 per Mac e PC

AKVIS Neon è un software che trasforma le foto digitali in disegni al neon. È estremamente facile da usare e allo stesso tempo multifunzionale. Si possono ottenere diversi effetti suggestivi, evidenziare sottili dettagli, dare l’illusione del contorno uniforme e molto altro, permettendo di trasformare una foto in un’insolita e affascinante immagine al neon, che sembra disegnata con inchiostri luminescenti.

La versione 4.0 offre la nuova scheda “Deformazione” (disponibile nelle versioni Deluxe/Business) per modificare l’immagine risultante e renderla più espressiva. Il software offre una serie di preset pronti all’uso usando anche i nuovi effetti deformazione.

Sono state migliorate varies funzionalità: ora è possibile personalizzare i nomi dei file per l’elaborazione in batch e posizionare Testo/Filigrana in qualsiasi punto dell’immagine. Con l’ultimo aggiornamento arriva anche il Pannello notifiche, il supporto per le immagini RAW di nuove fotocamere, correzioni di errori e miglioramenti della stabilità.

Neon può essere utile per creare biglietti natalizi e di capodanno, annunci per una nascita, inviti per le nozze, progettare manifesti e volantini, illustrazioni per fotolibri ed album fotografici,… e tutto ciò che la fantasia suggerisce. È possibile creare immagini “effervescenti”, misteriosi paesaggio, ritratti, o semplicemente delineare leggermente i bordi per dare maggior risalto, rendendo le immagini più interessante ed espressive.

Lo sviluppatore consente di provare gratuitamente il software per dieci giorni. La versione per mac richiede Mac OS X 10.10 o seguenti, ed è disponibile sia come programma standalone, sia come plugin per Photoshop e altri editor di grafica. Il software parte da 35,00 € per la licenza Home. Una chiave di licenza consente di registrare e utilizzare Neon su due computer.

AKVIS è una società russa specializzata in software di elaborazione grafica e video. Fondata nel 2004 e con sede a Perm (capoluogo del Territorio omonimo), ha reaizzato numerosi programmi per l’elaborazione di foto, tutti disponibili come applicazioni standalone e come plugin per Photoshop.