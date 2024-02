Telecamere 3D di Apple alla gara delle schiacciate NBA

Tra le app disponibili per gli utenti di Vision Pro, c’è l’app NBA con la quale gli appassionati di basket possono vedere fino a cinque partite in diretta oppure on-demand, tutte con il Multiview e con statistiche in tempo reale.

Tra le peculiarità di Apple Vision Pro, c’è anche la possibilità di visualizzare contenuti stereoscopici 3D, e particolari videocamere sono state individuate vicino ai giudici nell’amnbito dello Slam Dunk Contest, gara di schiacciate che è uno degli eventi dell’NBA All-Star Weekend.

Lo riferisce il sito Appleinsider spiegando che in una clip della prima tornata di highlight dell’NBA Slam Dunk Contest si vede una strana videocamera; quest’ultima non è stata citata e non vi è stato alcun riferimento durante la trasmissione, ed è quella che probabilmente sta usando Apple per suoi test.

Che qualcosa bolli in pentola tra Apple e NBA è sicuro: nel 2023, dopo la presentazione di Vision Pro alla WWDC, Adam Silver – commissioner di NBA – aveva confermato di voler portare le partite della lega di pallacanestro professionistica sul Vision Pro. “Stiamo lavorando a stretto contatto con Apple”, aveva dichiarato Silver, e voci avevano riferito di una collaborazione che mirava a reimmaginare l’esperienza a bordo campo.

Il 2 febbraio, la data di presentazione di Vision Pro, il CEO di Apple, Tim Cook, e Silver, si sono incontrati per discutere della nuova app destinata al visore, ma anche di future esperienze riservate per gli utenti a casa. Oltre a dettagli sulle cinque gare in diretta, visibili su uno schermo virtuale, si è probabilmente parlato di video immersivi.

Silver ha confermato in precedenza al sito Sportico che la NBA è alla ricerca di un modo per aggiungere speciali telecamere in grado di catturare video in 3D durante gli eventi, e l’All-Star Weekend di febbraio è perfetto come test di lancio per questa tecnologia.

“È per molti versi meglio che stare a bordo campo”, ha dichiarato Silver, evidenziando che sistema può portare l’utente “ovunque sul campo da gioco”, offrendo la prospettiva del giocatore, qualcosa che a suo dire cambierà il modo di fruire gli eventi sportivi.

Ci sono varie problematiche da risolvere, compreso ripensare le modalità di ripresa. Di tutto questo è consapevole anche Tim Cook che all’epoca aveva evidenziato la necessità di reingegnerizzare tutto, ma che sarebbe valsa la pena.

Vision Pro è il dispositivo di intrattenimento definitivo secondo il marketing Apple. La Mela ha predisposto un video di presentazione per spiegare il funzionamento. A questo indirizzo cos’è e a cosa serve Vision Pro. Qui le nostre prime impressioni.