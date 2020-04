Unboxing iPhone SE 2020, il piccolo iPhone arriva in Italia

La scatola del nuovo “piccolo” di Apple è pienamente in linea con le generazioni di smartphone di Apple che negli anni si sono susseguite: bianca, compatta, con all’interno tutto quello che serve. In questo caso, anche un cartoncino rosso perché la versione che stiamo per provare è la ProductRed (anzi,(PRODUCT)RED come scrive l’azienda), cioè quella di cui una parte dei proventi vengono dati in beneficienza da Apple.

Soprattutto, dentro c’è l’iPhone SE edizione 2020. Il telefono più economico della linea di prodotti di Apple, partirà infatti da un prezzo base di 499 euro iva inclusa in Italia (disponibile anche su Amazon), che si presenza con uno schermo da 4,7 pollici True Tone contenuto nella scocca di un iPhone 8.

Non bisogna però farsi ingannare, la scocca è stata riprogettata, nonostante abbia le stesse misure di quelle del vecchio telefono di Apple che era in produzione sino a pochi giorni fa. Questo nuovo SE eredita le tre caratteristiche della prima generazione di iPhone SE, cioè è piccolo, potente e relativamente economico. In particolare, lo schermo da 4,7 pollici adesso è il più piccolo della gamma dei prodotti iPhone di Apple. È uno schermo Retina HD con True Tone come detto, e con Haptic Touch, a differenza dell’iPhone 8 che invece aveva la possibilità di utilizzare il 3D Touch, la rilevazione del secondo livello di pressione.

Il processore A13 Bionic è lo stesso degli iPhone 11 e 11 Pro (che verranno rinnovati dopo l’estate). Il processore contiene anche i core per la gestione della intelligenza artificiale, del motore per l’elaborazione delle immagini ed è sostanzialmente il motivo per cui Apple è riuscita a comprimere così tante funzionalità anche senza avere la doppia videocamera posteriore. Il telefono è capace di scattare foto con Smart HDR e video in 4K a 60 fps. Davanti non c’è Face Id ma si utilizza invece Touch ID e questo vuol dire che l’iPhone SE potrebbe essere l’ultimo ad utilizzare il vecchio lettore di impronte digitali di seconda generazione posizionato sotto il tasto Home.

Ancora, l’iPhone SE è anche resistente: la classificazione IP67 per la polvere e l’acqua indica che l’apparecchio può stare fino a 30 minuti a un metro di profondità, cioè molto più che non resistere semplicemente a schizzi di acqua o di altre bevande.

Nel corso della nostra prova metteremo sotto stress tutte le varie funzionalità di questo nuovo apparecchio di Apple che si presenta come decisivo per ampliare l’offerta dell’azienda (per la prima volta c’è un telefono di Apple che costa meno di tutta la lineup ad esempio di OnePlus) e che potrebbe avere un punto di prezzo unito a uno spunto di prestazioni tale da renderlo molto popolare. Così come popolare è stato l’iPhone SE, tutt’ora molto amato.

Potente ma spartano, la confezione a parte gli adesivi e le solite avvertenze d’uso minimalista, contiene un caricabatterie di vecchia generazione, un cavetto Usb A-Lightning, e le cuffie EarPods con cavetto Lightning (non c’è jack audio sul telefono). Manca però l’adattatore per le cuffie con minijack a Lightning, presente invece di serie nelle scatole degli iPhone più grandi.

Per quanto riguarda i numeri, la videocamera posteriore è da 12 megapixel, l’anteriore da 7 megapixel, il telefono ha la dual Sim (una nano-Sim fisica e una virtuale eSim) con LTE di livello Gigabit, Wifi 6, e un numero di frequenze di connessioni pari a quello di iPhone 11 e 11 Pro. Manca ovviamente il 5G, che è atteso sulle generazioni future degli smartphone di Apple.

Il retro del telefono consente la ricarica wireless Qi. L’autonomia dichiarata da Apple è di 13 ore per il playback video, 8 ore di playback streaming, e uno standby “simile a quello di iPhone 8”, che in realtà non è mai stato particolarmente elevato. Se si utilizza un alimentatore da 13 watt (fornito a parte) il telefono supporta la fast charge per il primo 50% della batteria in 30 minuti.

Per proteggere l’apparecchio abbiamo una cover Apple originale in pelle color blu che è identica nelle dimensioni a quelle dell’iPhone 8, sottintendendo così che sia possibile usare tutti i vecchi accessori del telefono che eventualmente si posseggono o si possono trovare su Amazon ed Ebay a prezzi ridotti.

Le primissime impressioni: è dannatamente sottile e piccolo. Adesso lo prepariamo, mettiamo la sim, avviamo la sincronizzazione cloud di tutte le app e dei dati, spostiamo gli account e nei prossimi giorni lo useremo (in quarantena) come telefono principale. Vediamo cosa succederà.

Il nuovo iPhone SE si compra su Apple Store con consegne stimate a maggio, mentre da qeusta pagina di Amazon è disponibile in tutti i modelli di colore e capacità di memoria con consegne inddicate a partire dal primo giorno di disponibilità, venerdì 24 aprile.