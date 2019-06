Volkswagen garantirà la capacità delle batterie ID. per 8 anni o 160.000 km

La Volkswagen avvierà la produzione della ID.3 prima della fine dell’anno. La berlina compatta è il primo membro della gamma ID., una nuova generazione di vetture elettriche le cui batterie agli ioni di litio secondo il costruttore permetteranno autonomie fino a 550 km, rendendo questi modelli adatti anche a lunghi spostamenti.

I futuri proprietari di ID. non dovranno preoccuparsi neppure della durata delle batterie: Volkswagen garantisce che manterranno almeno il 70% della loro capacità iniziale anche dopo 8 anni o 160.000 km.

Le batterie delle ID. saranno offerte in diverse taglie. Se il proprietario di una vettura di queato tipo non è particolarmente interessato a coprire grandi distanze (per esempio, perché usa l’auto solo in città per brevi tragitti), potrà scegliere una batteria con un contenuto energetico minore a un prezzo più basso. Coloro che invece viaggiano di frequente per lunghi tratti, potranno scegliere una batteria di capacità maggiore, che garantirà una flessibilità di utilizzo superiore.

A seconda del modello e della batteria, l’autonomia nel ciclo WLTP è compresa tra 330 e 550 km. Volkswagen riferisce di avere progettato le batterie affinché fossero in grado di essere ricaricate fino a 125 kW, il valore più elevato finora raggiunto nel segmento della ID.3 e in grado di garantire tempi di ricarica ridotti.

Sulla base di ricerche svolte a livello internazionale, il costruttore stima che circa il 50% delle ricariche sarà effettuato a casa e circa il 20% al lavoro. Una nuova gamma di wallbox è stata progettata per rispondere a queste esigenze: le stazioni possono essere installate a casa o al lavoro e sono in grado di ricaricare fino a 11 kW in corrente alternata (AC). Il vantaggio è rappresentato dal fatto che la ricarica è molto più rapida rispetto a un alimentatore tradizionale a 230 V, perché la wallbox è in grado di ricaricare totalmente l’auto nel corso di una notte o di una giornata lavorativa. Volkswagen ritiene che il 25% delle ricariche saranno effettuate in spazi pubblici e il restante 5% in stazioni di ricarica autostradali. Con un corretto stile di guida, una ID.3 con la batteria di capacità maggiore avrebbe bisogno di due sole ricariche in un viaggio autostradale da Torino a Parigi di circa 800 km. Se la batteria è ricaricata in una stazione rapida ad alta capacità, in 30 minuti si possono ottenere circa 260 km di autonomia autostradale (stime WLTP).