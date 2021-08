Washington regala AirPods ai giovani che si vaccinano

Mentre a Torino regalano un gelato a chi si vaccina, a Washington i ragazzi e gli studenti che si sottopongono alla somministrazione della prima dose del vaccino anti COVID-19 ricevono in regalo un paio di AirPods di Apple. E’ l’incentivo che la città statunitense mette a disposizione dei più giovani per aumentare le vaccinazioni in vista del nuovo anno scolastico e dell’incombente stagione autunnale che, con la complicità delle più basse temperature, potrebbero facilitare la diffusione del virus.

L’iniziativa è stata annunciata dal sindaco Muriel Bowser tramite Twitter e non si applica soltanto alle persone di età compresa tra i 12 e i 17 anni ma anche agli studenti di 18-21 anni che decidono di proseguire gli studi. In pratica presentando un documento che certifichi l’iscrizione a una delle scuole di Washington insieme alla carta di avvenuta vaccinazione si può decidere di prendere un paio di AirPods oppure, se le scorte sono terminate, una carta regalo del valore di 51 dollari.

Oltre al regalo sicuro, i giovani che ricevono la prima dose di uno dei tre vaccini disponibili nel Paese vengono anche inseriti in un concorso la cui estrazione finale permetterà di vincere una borsa di studio che ammonta a 25.000 dollari, circa 21mila euro, oppure un iPad con cuffie abbinate.

Questa campagna promozionale è soltanto l’ultima delle opzioni promosse dall’iniziativa “Take the Shot” del sindaco della città. Già dal mese di giugno sono state infatti promosse diverse estrazioni a premi che mettevano in palio anche automobili, buoni spesa, abbonamenti per la metropolitana, carte regalo e molto altro. Secondo i dati della Johns Hopkins University, allo stato attuale circa il 70% dei residenti risultano completamente vaccinati, ma con il numero di casi in aumento si è ritenuto necessario aumentare la copertura dei cittadini.

L'America non è nuova a queste iniziative: altri stati hanno infatti offerto vacanze gratuite, armi da fuoco o anche semplicemente soldi in contanti per invogliare a vaccinarsi contro il COVID-19.