Xiaomi anticipa Samsung per presentare Mi Mix 4

Xiaomi Mi Mix 4 sarà presentato il 10 agosto, ovvero il giorno prima dell’evento Unpacked di Samsung, fissato appunto per l’11 agosto. L’annuncio è stato fatto attraverso un post sul social cinese Weibo, ma non dice molto altro se non che questo telefono sarà “un concentrato di design e tecnologia”.

Per farci un’idea di quel che ci si può aspettare basta dare un’occhiata ai precedenti telefoni della serie Mi Mix: generalmente infatti questa è la linea di smartphone con cui Xiaomi ha consentito ai suoi designer di pensare letteralmente fuori dagli schemi. Ad esempio Xiaomi Mi Mix Alpha, rilasciato nel 2019, presenta sostanzialmente uno schermo enorme, mentre Mi Mix 3, lanciato l’anno prima, è un telefono dotato di cornici sottilissime e con l’accesso alla fotocamera anteriore tramite scorrimento “a slitta”.

Secondo le indiscrezioni Xiaomi Mi Mix 4 potrebbe essere il primo dell’azienda a presentare una fotocamera integrata al di sotto dello schermo. Non è qualcosa di unico visto che ad esempio di recente la società cinese Oppo ha presentato una nuova versione della tecnologia che consente di implementare una fotocamera in questa posizione che la renderebbe invisibile pur continuando a produrre immagini di alta qualità.

Durante l’evento Xiaomi potrebbe anche presentare altri dispositivi insieme al Mi Mix 4, oltre alla nuova versione dell’interfaccia MIUI per Android. L’attesa è alta soprattutto in considerazione del fatto che attualmente il costruttore occupa il secondo posto tra i maggiori produttori di smartphone al mondo: con una quota di mercato pari al 17%, ha superato persino Apple ed è a un passo dal raggiungere Samsung, che in questa classifica detiene la prima posizione.

Inoltre, secondo le ultime analisi pubblicate da Strategy Analytics, nel secondo trimestre del 2021 Xiaomi è stato il più grande fornitore di smartphone in Europa: l’azienda si è gradualmente costruita una reputazione principalmente per il prezzo concorrenziale dei dispositivi di fascia media e gli analisti ritengono che ora punti a potenziare le vendite di quelli di fascia alta, come appunto Xiaomi Mi Mix 4 atteso per martedì.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Xiaomi sono disponibili da questa pagina, invece per tutte le notizie dedicate all’universo Android si parte da qui.