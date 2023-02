AirPods Max 2 e altri prodotti audio Apple in arrivo dal 2024

Per i prossimi prodotti audio di Apple sembra che dovremo aspettare un po’, ma ne varrà la pena, perché stando alle anticipazioni di Ming Chi Kuo sono in arrivo ben tre novità: AirPods Max 2, HomePod mini 2 e anche una versione lite di AirPods a basso costo.

Il tutto però sarà spalmato in un arco temporale lungo un anno, che parte dalla seconda metà del 2024 e arriva fino a alla prima metà del 2025. È la prima volta che l’analista, il più attendibile tra gli osservatori Apple, prevede un rinnovo tanto corposo, e purtroppo al momento non fornisce alcun dettaglio sulle novità e le caratteristiche in arrivo.

Solitamente informazioni di questo tipo trapelano man mano che costruttori di componenti e assemblatori procedono con i lavori. Non vengono nemmeno ipotizzate finestre di lancio più precise per prodotto, ma se guardiamo al tempo di anzianità sul listino Apple, l’aggiornamento più urgente è senza dubbio essere quello di AirPods Max 2, visto che il primo modello risale a dicembre 2020 (qui la recensione di macitynet).

Non è ancora trapelata una lista delle novità e dei miglioramenti, in ogni caso per AirPods Max 2 Apple potrebbe intervenire su cancellazione del rumore, autonomia, chip Apple U1 per ritrovarle con Apple Dov’è, connettore USB-C invece di Lightning, nuovi colori e altro ancora.

Per quanto riguarda invece AirPods lite a prezzo più abbordabile, in una nota precedente Kuo aveva indicato il possibile prezzo di 99 dollari. Attualmente in USA la gamma parte con AirPods seconda generazione a 129 dollari, in Italia a 159 euro, seguono AirPods di terza generazione da 209 euro, infine il modello top AirPods Pro di seconda generazione a 299 euro.

Ricordiamo che l’analista Jeff Pu è stato il primo ad anticipare AirPods economici in arrivo nel 2024. Chi è indeciso su qualeAirPods comprare può consultare la disfida tra i tre modelli a partire da questa pagina di macitynet.