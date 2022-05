Alexa è pronta per lo Star Wars Day

Il 4 maggio è lo Star Wars Day, giorno in cui fan e appassionati della saga di tutto il mondo celebrano uno dei capolavori del cinema moderno: Apple ha rilasciato uno speciale video Behind the Mac mostrando come gli artisti di Skywalker Sound creano suoni ed effetti di Guerre Stellari usando Mac, e ora anche Alexa è pronta per celebrare la saga.

Anche Alexa propone di festeggiare l’intramontabile pellicola stellare. Per iniziare possiamo chiedere “Alexa, ti piace Star Wars?”. E ancora, pronunciando “Alexa, che la forza sia con te” possiamo ascoltare alcune delle frasi più celebri, mentre dicendo “Alexa, parla come Darth Vader” e “Alexa, parla come Yoda” possiamo sentire le imitazioni dei due personaggi.

Lo Star Wars Day è anche un’occasione per testare il senso dell’umorismo di Alexa e la sua conoscenza di una delle saghe più seguite al mondo. Pronunciando “Alexa, sono tuo padre” o “Alexa, dimmi una barzelletta su Star Wars”, potremo lasciarci intrattenere dalla nostra assistente vocale con chicche e aneddoti sui film di George Lucas.

Poche settimane addietro, in occasione della Giornata Mondiale della Voce, Amazon ha condiviso le domande più frequenti poste dagli utenti italiani a cui l’assistente vocale Alexa ha risposto in questi primi mesi del 2022. A fine aprile è stata presentata Proscenic T21, la friggitrice ad aria che si controlla con Alexa: ne abbiamo parlato in questo articolo di macitynet.

Tra gli ultimi dispositivi Amazon ad approdare in Italia con Alexa a bordo ricordiamo il più grande Echo Show 15. Chissà, forse un giorno arriverà anche in Italia Amazon Astro Robot, il primo con Alexa, avvistato mentre serve birra in USA.

