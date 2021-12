Apple aumenta le spedizioni iPhone del 30% nel 2022

Anche se un recente report di Bloomberg sul rallentamento delle vendite iPhone prima delle festività di Natale ha sollevato preoccupazioni, dai fornitori di componenti arriva un segnale in direzione diametralmente opposta: infatti Apple avrebbe incrementato le previsioni di spedizioni iPhone del 30% nella prima metà del 2022 con l’obiettivo di superare il record di 300 milioni di unità spedite.

Per raggiungere questo scopo Apple intende sfruttare il grande successo e la popolarità di iPhone 13, al top nelle classifiche di vendita in diversi paesi, oltre ai nuovi modelli in arrivo l’anno prossimo. Ricordiamo che secondo le anticipazioni per il 2022 sono previsti iPhone SE di terza generazione, oltre ovviamente ai nuovi modelli top della gamma iPhone 14 in autunno.

I piani e le previsioni di Apple trapelano dagli ordinativi che la multinazionale di Cupertino ha inviato ai propri fornitori di componenti segnalati da DigiTimes. Mentre quest’anno nei primi sei mesi Apple ha spedito 130 milioni di unità, le previsioni e gli obiettivi fissati dalla società per i primi mesi del 2022 puntano a quota 170 milioni di iPhone, obiettivo che se fosse raggiunto consisterebbe in un incremento del 30%.

Si tratta di un traguardo molto ambizioso, sopratutto tenendo presente la scarsità globale di chip e componenti che secondo diversi addetti ai lavori e analisti, nonostante le previsioni in miglioramento, si prevede proseguirà ancora per diversi mesi. Al momento si stima che Apple abbia già venduto oltre 80 milioni di iPhone, per cui si prevede un nuovo record storico di vendite da qui alla fine del 2021.

