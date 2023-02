Apple ha vinto un premio nella serata dei BAFTA, gli oscar inglesi

Il corto di Natale prodotto da Apple, “Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo”, si è aggiudicato il premio per il miglior film di animazione nella serata dei BAFTA, cerimonia degli oscar inglesi che si è svolta domenica 19 febbraio al Royal Festival Hall di Londra alla presenza del Principe William e della Principessa Catherine.

Il corto “Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo” è tratto dal libro omonimo di Charlie Mackesy ed è stato prodotto da Jony Ive, l’ex Chief Design Officer di Apple che ha lasciato l’azienda nel 2019 per fondare una società di design indipendente.

Il corto premiato è un film di animazione in stile classico ed è il racconto dell’amicizia tra un bambino curioso, una talpa golosa di torta e piena di vita, una volpe guardinga e un cavallo saggio e gentile. I quattro, “esplorano il mondo, si fanno domande, attraversano la tempesta e imparano che cos’è l’amore”.

Con le illustrazioni dello stesso Mackesy, il film animato vede la partecipazione di Tom Hollander come voce della talpa, di Idris Elba come voce della volpe e di Gabriel Byrne come cavallo; la voce del ragazzo sarà dell’esordiente Jude Coward Nicoll.

Interessante rilevare che tra i produttori esecutivi, insieme a Jony Ive c’è anche l’attore Woody Harrelson, amico di lunga data dell’ex responsabile del design di Apple.

