Apple HealthHabit, il progetto perde pezzi e dipendenti

A giugno è emersa l’indiscrezione sul progetto interno fallito per un servizio sanitario in abbonamento che prevedeva degli Apple Doctors, in abbinamento al monitoraggio continuo tramite Watch e iPhone: ora emerge un’altra battuta d’arresto per il progetto interno denominato Apple HealthHabit con dimissioni e licenziamenti. Si teme che possa avere conseguenze disastrose sui futuri sviluppi delle funzioni Salute in iPhone e Apple Watch.

Il nome Apple HealthHabit è di un’app sviluppata e usata internamente da un team di circa 50 dipendenti per monitorare e registrare una ampia gamma di metriche sulla salute, inclusi obiettivi di fitness, gestione ipertensione e altro ancora, con accesso diretto ai medici del gruppo AC Wellness con cui Apple ha collaborato.

Inizialmente Apple puntava a HealthHabit per sperimentare possibili nuovi servizi sanitari, all’interno della divisione Apple Health composta da centinaia di ingegneri, scienziati, medici, designer e programmatori, la stessa divisione che sovrintende le funzioni salute e benessere, incluse quelle presenti in Apple Watch. Secondo Business Insider Apple sta profondamente ridimensionando il team di circa 50 persone di HealthHabit: la società procederà con il licenziamento a meno che i dipendenti non trovino un altro ruolo all’interno della multinazionale.

Lo smantellamento del team Apple HealthHabit è riferito da due dipendenti che rimangono anonimi perché non autorizzati a parlare dei piani della società. Il report rileva che Apple potrebbe continuare il progetto HealthHabit su scala più ridotta oppure chiuderlo del tutto. Ma anche con chiusa di team e licenziamenti non ci sono dubbi che Apple proseguirà lo sviluppo di nuove funzioni per la Salute in iPhone e soprattutto Apple Watch, una strategia in corso da anni e che punta a integrare sempre più sensori e funzioni nello smartwatch di Cupertino.

