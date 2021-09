Tutti i modi e le opportunità di acquisto di iPhone 13, iPad e iPad mini da Apple

Dal 17 settembre è possibile preordinare i modelli della linea iPhone 13 scegliendo fra una gamma di nuove opzioni di ritiro, pagamento e consegna proposte direttamente da Apple Retail. È già possibile ordinare il nuovo iPad mini e la nona generazione di iPad.

L’offerta arriva in coincidenza con una serie di opzioni che rendono più facile acquistare da Apple online o negli stor, sfruttando varie opportunità di consegna e ritiro con la possibilità di personalizzare il dispositivo con un’incisione gratuita e anche di dare in permuta un vecchio dispositivo. Ma ci sono anche nuove opzioni per i pagamenti mensili e i clienti possono eventualmente dare in permuta il proprio dispositivo in cambio di un credito per l’acquisto di un nuovo iPhone. iPhone mantiene il suo valore per anni e i nuovi valori di permuta, dice Apple, sono più interessanti.

Con il programma di permuta Apple Trade In, negli Apple Store si riceve un credito da scalare subito su un nuovo acquisto, o una carta regalo Apple da usare quando si desidera.

A chi invece preferisce completare la permuta da casa, Apple invierà un kit prepagato per la spedizione del vecchio dispositivo. Se il vecchio dispositivo non ha più un valore di permuta, Apple lo ricicla a costo zero.

Online e nei negozi, Apple metterà i clienti in contatto con una persona del team che potrà offrire assistenza nella fase di vendita e aiutare a configurare i nuovi dispositivi. Dopo l’acquisto di un nuovo iPhone o iPad, Apple offre la consegna in giornata o entro un giorno in varie località, oltre a comode opzioni di ritiro negli Apple Store.

Dopo l’acquisto in negozio o la spedizione del nuovo prodotto, Apple offre sessioni online gratuite per rispondere a eventuali domande e aiutare i clienti. È anche possibile icriversi alle sessioni “L’abc del prodotto” di Today at Apple con consigli per usare al meglio le funzioni hardware e software di iPhone, iPad e Mac.