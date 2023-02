Apple prepara Beats Fit Pro in nuovi colori

Apple starebbe per lanciare gli auricolari Beats Fit Pro in tre nuovi colori: è l’utente Jioriku a scrivere su Twitter i nomi delle tre colorazioni la cui esistenza, in base a quanto si apprende, sarebbe già stata verificata da alcuni utenti, che dicono di averli avvistati (forse nei cartelloni pubblicitari?) in alcuni negozi europei.

Sebbene non ci sono ancora informazioni ufficiali in merito, Jioriku si può ritenere una fonte piuttosto affidabile: in passato infatti è stato in grado di prevedere con precisione altre informazioni relative al mondo Apple, ad esempio quando pubblicò l’elenco dei dispositivi compatibili con iOS 14 e quando anticipò alcune caratteristiche nella riprogettazione degli iMac del 2020.

I tre nuovi colori di Beats Fit Pro

Per quanto riguarda le ultime novità sugli auricolari Beats Fit Pro, si ritiene che ci sarà una nuova variante che chiama Volt Yellow, una specie di giallo fluo, al fianco di una seconda versione Coral Pink (rosa corallo) e una terza in Tidal Blue, ovverosia blu marea.

Il tweet non è accompagnato da immagini, ma elenca semplicemente i nomi delle tre nuove colorazioni: su MacRumors tuttavia un utente anonimo ne ha pubblicata una che, seppur non sia possibile confermane l’autenticità, potrebbe provenire proprio dal set di quelle distribuite ai media per poi costruirci intorno le pubblicità.

Se questi tre colori saranno confermati, allora in totale i Beats Fit Pro saranno presto disponibili in un totale di dieci colorazioni: gli auricolari infatti erano stati rilasciati nel 2021 in quattro colori – nero, grigio, viola e bianco – e la scorsa estate, in collaborazione con l’artista Kim Kardashian, Apple ha aggiunto altre tre tonalità – Moon, Dune e Earth – che si avvicinano a quelle della pelle.

Dove comprare

I Beats Fit Pro costano 229,95 € e spesso si trovano in offerta anche su Amazon, dove qualche volta sono scesi a 179 €.

Di più

Se volete sapere come suonano e come vanno potete dare uno sguardo alla nostra recensione che abbiamo pubblicato qui, dove trovate dettagli su design ed ergonomia, sull’autonomia e la ricarica, un approfondimento sulla custodia e sul funzionamento con iPhone e Android, oltre a dettagli sulla soppressione del rumore, sulla qualità audio e sul loro utilizzo in chiamate e conferenze.