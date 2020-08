Apple rilascia la beta 6 di iOS14 iPadOS 14 e watchOS 7

Apple questa sera ha rilasciato la nuova beta 6 al pubblico di iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7 e tvOs 14. Si tratta di un aggiornamento che rappresenta uno dei tanti passaggi necessari che condurranno al rilascio delle versioni definitive previste per la fine dell’estate o l’inizio dell’autunno.

In questo momento chi ha avuto in mano la beta sta verificando le novità che essa contiene con particolare attenzione ad iOS 14 e iPadOS 14 che sono i due principali sistemi operativi della piattaforma. Sono però già emerse, come dice MacRumors, alcune piccole variazioni tra cui forse la più percepibile è il riquadro arancio intorno al riquadro per la scelta dell’ora; si tratta di una nuova variazione su questo elemento dell’interfaccia che aveva inizialmente condotto alla eliminazione del classico sistema a “ruota” per la scelta dell’ora. Al suo posto Apple aveva messo in azione una tastiera che sembra avere scontentato un po’ tutti visto che nella beta cinque è stata ripristinata una specie di rotella.

Viene poi segnalato da iDownload che quando si lanciano le mappe appare un nuovo splash screen che informa delle novità presenti in esse (come i percorsi ciclistici e le guide delle città).

Secondo quanto riferisce 9to5 Mac il rilascio della beta 6 rappresenta la conferma che Apple è arrivata ad un ciclo settimanale delle beta. Si tratta di un passaggio che segnala l’avanzare verso la data di rilascio del sistema operativo che dovrebbe arrivare, come abbiamo spiegato poco sopra tra la metà e la fine di settembre anche se l’incertezza sul momento del lancio di iPhone 12 lascia qualche margine di incertezza e lascia supporre che la disponibilità del sistema operativo potrebbe essere differita ad inizio ottobre.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di iPhone, iPad e Mac sono disponibili ai rispettivi collegamenti. Tutto quello che c’è da sapere sulle prossime versioni di iOS 14, iPadOS 14, macOS Big Sur e Apple Watch 7 è riassunto negli approfondimenti di macirtynet ai rispettivi collegamenti.