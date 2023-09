Apple Watch 9 e Ultra 2 a nudo, nuovi chip sensori e monitor cardio

Apple Watch 9 e Apple Watch Ultra di seconda generazione offriranno diverse novità non ancora svelate dai vari rumor pre lancio. Ecco, allora, cosa attendersi dai due nuovi smartwatch della Mela.

In un rapporto dettagliato in cui espone le sue aspettative complete per l’evento “Wonderlust” di Apple, Gurman di Bloomberg afferma che Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra di seconda generazione offriranno vari miglioramenti a livello di sensori e componenti, con un “focus sulla velocità, efficienza e precisione”.

Questi cambiamenti includeranno una nuova versione del sensore ottico di frequenza cardiaca di Apple, diverso da quello di terza generazione in forza ad Apple Watch 7 e Serie 8.

I nuovi Apple Watch presenteranno anche un nuovo chip Apple U2 ultra wideband, la prima novità generazionale per questo componente dall’introduzione del chip U1 nel 2019 con iPhone 11 Pro. Il nuovo chip migliorerà le capacità di localizzazione di Apple Watch, consentendo di tracciare persone e dispositivi in modo ancora più preciso nell’app Dov’è. Sembra che sarà implementato in tutte le prossime versioni dei principali prodotti di Apple, inclusi iPhone 15 e iPhone 15 Pro.

Apple Watch Ultra di seconda generazione

La seconda generazione di Apple Watch Ultra sarà realizzata con materiali riciclati in misura maggiore rispetto all’attuale e sarà disponibile per la prima volta anche nella variante di colore nero, secondo questi rumor pre lancio. Come riportato in precedenza, Apple Watch 9 in acciaio inossidabile presenterà uno chassis stampato in 3D con Apple che prevede di iniziare a produrre Apple Watch Ultra con questa tecnologia a partire dal prossimo anno.

L’aggiornamento principale di Apple Watch di quest’anno sarà un nuovo processore, che finora non è stato effettivamente modificato nelle tre generazioni precedenti del dispositivo. Anche grazie al nuovo processore in arrivo, Apple sembra avere l’intenzione di “sottolineare fortemente i notevoli miglioramenti in termini di velocità di elaborazione” durante l’evento “Wonderlust”.

Per il resto, i nuovi modelli di Apple Watch saranno in gran parte simili ai loro predecessori. Come largamente anticipato, anche Gurman indica che l’azienda prevede anche di abbandonare alcuni dei suoi cinturini in pelle, come del resto accadrà con le cover in pelle per iPhone 15.

Per tutto quello che Apple dovrebbe presentare al prossimo evento del 12 settembre il link da cui partire è direttamente questo.