Apple Watch Ultra smontato rivela i suoi segreti

iFixit ha smontato l’Apple Watch Ultra offrendo uno sguardo all’interno del dispositivo e permettendo di conoscere alcuni dettagli sulle componenti interne dello smartwatch.

Sul dispositivo sono presenti quattro viti pentalobo P5 sul retro della cassa ma l’accesso all’interno per eventuali riparazioni non è affatto semplice. Dopo la rimozione della scocca posteriore, la presenza di una guarnizione incollata che contribuisce alla impermeabilità rende complicata la richiusura perfetta come in fabbrica, rendendo il dispositivo non più idoneo all’utilizzo subacqueo. L’accesso a parti quali la batteria e il Taptic Engine è complicato dalla necessità di rimuovere il display, elemento molto delicato in pratica impossibile da rimuovere senza fare danni.

La guarnizione intatta e correttamente collocata è l’elemento che rende l’Apple Watch conforme allo standard EN13319, riconosciuto a livello internazionale per le attrezzature da immersione, inclusi i profondimetri utilizzati in tutto il mondo per le immersioni ricreative. Apple Watch Ultra è stato progettato per gli sport acquatici, inclusi quelli più estremi come il kitesurfing e il wakeboard, e per le immersioni ricreative fino a 40 metri.

Dal teardown emerge che Apple Watch Ultra integra una batteria da 542 mAh, il 76% in più rispetto all’Apple Watch Series 8 (che integra una batteria da 308 mAh).

Il filmato dello smontaggio di iFixit mostra il doppio speaker, elemento che permette di amplificare il volume delle chiamate e di Siri.

L’accesso ai componenti interni non è soltanto complicato ma non serve a nulla e senza disporre di tool dedicati si rischia solo di fare danni.

