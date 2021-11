Black Friday dei prodotti Apple, ecco i migliori sconti di oggi

Nei giorni che precedono il Black Friday, Amazon ha lanciato… l’anticipo del Black Friday che stiamo seguendo passo a passo. Si tratta di sconti anche molto importanti su decine decine di migliaia di prodotti, una kermesse che il nostro canale Telegramsegue i diretta minuto per minuto..). Nella lista degli sconti ce ne sono alcuni che toccano da vicino i nostri lettori, accessori e soluzioni per il mondo Apple. Ci sono poi anche tanti prodotti a marchio Apple oppure Beats che sono scesi in queste ore ai minimi storici e che per questo sono una buona occasione per fare o farsi un regalo in anticipo sul Natale. Qualche esempio?

Abbiamo gli Airpods 2 che costano solo 99 euro (il 34% meno del prezzo originale). Ma anche gli Airpods Pro con custodia Magsafe (quindi il modello 2021) sono in ribasso del 17% e costano solo 231,99€.

A proposito di Magsafe, in sconto c’è praticamente tutta l’offerta Apple che scende ai minimi: Magsafe a 31,19 euro, Magsafe Duo a 99,99 euro (ma qui se pagate con Visa grazie ad una promozione lo sconto scende addirittura a 85€) e batteria Magsafe a 85€.

Per il mondo Beats vi segnaliamo i Beats Studio Buds scontati del 38% a solo 93€, i Powerbeats Pro a 155,99 euro, le cuffie Solo Pro a 137 (-54%).

E poi ancora tanti altri sconti come quelli sulla Apple Pencil (versione 1 a solo 78,90€, versione due a 108,90€), quelli su Magic Mouse (59€) o sulle tastiere, tra cui quella per iPad Pro 12,9 (fino alla quarta generazione) che costa solo 189 € (-53%).

Infine segnaliamo anche le ottime offerte su alcuni modelli di Apple Watch 6, una versione ancora estremamente attuale che va in sconto fino al 21%

Qui sotto tutti gli sconti che abbiamo individuato fino ad ora nel mondo Apple, una lista ce chi proponiamo di tenere aggiornata costantemente da qui alla fine della campagna di sconti che supererà, se il passato è maestro, anche lo stesso Black Friday.

