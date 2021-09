Apple Car, Cupertino ha assunto due ex ingegneri Mercedes

Apple ha assunto due ex ingegneri Mercedes che entreranno in azienda per lavorare nello Special Projects Group di Cupertino che si occupa di Apple Car.

A riferirlo è il sito Macrumors spiegando che, come accennato, i nuovi assunti hanno in precedenza lavorato per Mercedes e hanno esperienza nella produzione di massa di veicoli, volanti, dinamica, software e aspetti di project management legati alla produzione dei veicoli.

Il primo dei nuovi assunti che ora fa parte dello Special Projects Group di Apple è stato assunto come product design engineer e ha in precedenza lavorato anche per Porsche con responsabilità similari; il secondo neo-assunto ha in precedenza lavorato per Mercedes.

L’Apple Car – nome in codice “Project Titan” è uno dei progetti sul quale da tempo Cupertino sta più o meno lavorando segretamente. Sono circolate negli ultimi anni indiscrezioni di tutti i tipi e non è del tutto chiaro quale sia l’obiettivo finale di Apple: c’è chi parla della produzione di un vero e proprio veicolo, c’è chi invece afferma che Apple lavori sul lato software, guida autonoma, elettronica e chip dedicati, al fine di vendere tutto a terze parti.

Voci recenti riferiscono di trattative con Toyota. In precedenza tra i potenziali partner di Apple per la costruzione di Apple Car erano emersi i nomi di BMW, Hyundai Kia, persino Ferrari, LG e Magna e altri ancora: l’elenco è davvero troppo lungo per ricordarli tutti.

L’arrivo stimato da alcuni analisti per il 2024 risulta decisamente troppo ottimistico, mentre l’attendibile analista Ming Chi Kuo alla fine del 2020 prevedeva che la fantomatica Apple Car non si farà vedere prima del 2025-2027.

Per il momento Apple Car è già stata paragonata a una rivoluzione in stile iPhone, con una tecnologia rivoluzionaria per batterie e autonomia, in grado di sconvolgere l’esperienza automobilistica.