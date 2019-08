Disney+ darà vita ad una nuova serie Star Wars con Ewan McGregor?

Obi-Wan Kenobi sarà ancora una volta interpretato da Ewan McGregor e arriverà su Disney+. Il servizio di streaming tv di Disney, atteso per la fine del 2019, avrà – come già annunciato in precedenza, nel suo ricco catalogo, in mezzo a classici del cinema d’animazione e non, serie tv dedicate a una delle saghe più appassionanti di sempre: Star Wars. E una di queste – secondo quanto riportato dalla pubblicazione online Variety – potrebbe avere come protagonista proprio Ewan McGregor nei panni di Obi-Wan Kenobi.

Secondo indiscrezioni, sarebbe in atto una trattativa tra il gigante dell’intrattenimento e l’attore scozzese. Ewan McGregor ha interpretato il ruolo del giovane cavaliere Jedi nella trilogia prequel di Guerre Stellari: in Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma; Star Wars: Episodio II – L’attacco dei cloni; Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith.

Si parla da anni di un film dedicato a Obi-Wan, ma la performance di Solo ha rallentato le trattative, che ora si sarebbero orientate, dunque, verso una serie tv. Non ci sono ulteriori dettagli al momento: la serie non ha un titolo e la storia rimane un mistero.

L’attore e Disney non hanno dato comunque conferme ufficiali ai giornalisti della pubblicazione Variety. Questi rumors, riportati da Variety, confermerebbero la dichiarazione di qualche mese fa di Bob Iger, a capo di Disney, che ha annunciato tre serie dedicate a Star Wars: oltre a The Mandalorian e a un sequel di Rogue One, ci sarebbe dunque lo spazio per la serie dedicata al cavaliere Jedi.

Non resta, dunque, che attendere ulteriori rumors da Hollywood e la pubblicazione ufficiale del catalogo di Disney +.

Oltre a Disney, con Disney +, anche Apple insegue i due giganti dello streaming video, Netflix e Amazon Prime Video, preparandosi al lancio di Apple TV+ un servizio in streaming che dovrebbe essere pronto per la primavera 2019