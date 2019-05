Disponibile macOS Mojave 10.14.5 Supplemental Update per i MacBook Pro più recenti

Apple ha rilasciato un Supplemental Update per macOS Mojave 10.14.5, aggiornamento mirato per i MacBook Pro 2018 e 2019 con chip T2. L’update può essere scaricato aprendo la sezione “Aggiornamento Software” delle Preferenze di Sistema.

Stando a quanto riportato nelle note di rilascio, l’update risolve un non meglio precisato problema legato al firmware dei MacBook Pro con il T2, il chip di sicurezza che integra svariati controller (es. gestione del sistema, processore del segnale di immagine, controller audio e controller SSD).

Apple raccomanda l’installazione a tutti gli utenti in possesso di queste macchine. Pochi giorni addietro è stato rilasciato l’update a macOS 10.14.5, release che – tra le altre cose – aggiunge il supporto per AirPlay 2 per condividere video, foto, musica e molto altro dal Mac direttamente sulle TV smart compatibili con AirPlay 2.

La Mela sta nel frattempo lavorando all’update a macOS 10.14.6. Quando sarà disponibile, l’aggiornamento definitivo di macOS 10.14.6 sarà probabilmente l’ultimo importante update per Mojave. Nel corso della 30a edizione dell’annuale Worldwide Developers Conference che si svolgerà a San Jose dal 3 al 7 giugno, infatti, dovrebbe essere presentaa – tra le altre cose – anche la prima beta del futuro macOS 10.15.