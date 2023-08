iPhone 15 Pro, i presunti sfondi trapelano in rete

Dopo la confezione di vendita in rete appaiono quelli che sembrano essere gli sfondi di iPhone 15 Pro e 15 Pro Max: le immagini che sembrano rivelare i wallpaper ufficiali di Apple per la prossima linea di iPhone stanno circolando sulla piattaforma Weibo in Cina e richiamano comunque l’immagine apparsa sul packaging visto nelle scorse ore.

Si dice che i wallpaper mostrati si basino su un’immagine disegnata a mano che sarebbe trapelata da un ingegnere in una fabbrica cinese di iPhone 15 Pro. Nel frattempo, come accade ogni anno, i fan di Apple si sono messi al lavoro alla ricerca di indizi nell’invito Apple all’evento “Wonderlust”, Voglia di meraviglia in Italiano, pubblicato nelle scorse ore, con alcuni utenti che suggeriscono che i toni blu, argento e grigio facciano riferimento ai colori in cui saranno disponibili gli iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.

Circolano anche speculazioni sul fatto che la texture opaca a forma di particelle sia un riferimento alla texture del nuovo telaio in titanio dei dispositivi. I due modelli iPhone 15 Pro di fascia alta di quest’anno avranno, infatti, una struttura in titanio al posto di quella in acciaio inossidabile, con una finitura in titanio spazzolato che avrà un aspetto diverso rispetto all’acciaio inossidabile lucido.

Si dice che le opzioni di colore includano una tonalità di grigio titanio (simile ad Apple Watch Ultra), un colore grigio blu, una tonalità nera e una tonalità più chiara di argento, colori che ritroviamo nella grafica dell’invito Apple.

Lo slogan di Apple per l’evento è “Wonderlust”, in inglese suona anche come un gioco di parole con la parola wanderlust, che significa “un forte desiderio di viaggiare”. Potrebbe trattarsi di un riferimento alle fotocamere migliorate dei modelli Pro, in particolare al teleobiettivo a periscopio che si prevede sia esclusivo del modello iPhone 15 Pro Max per offrire uno zoom ottico più potente di 5x o 6x.

Nel frattempo potete tenervi aggiornati su tutto quel che c’è da sapere sugli iPhone 15 standard direttamente a questo indirizzo, mentre per la linea di iPhone 15 Pro potete leggere questo articolo; entrambe le pagine sono costantemente aggiornate con le ultime novità.