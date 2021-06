Google Pixel Buds A-Series sfidano AirPods a 99 euro

Già in aprile e poi anche a maggio le anticipazioni in rete hanno svelato tutto o quasi dei nuovi Google Pixel Buds A-Series: ora gli auricolari completamente wireless e più economici finora introdotti da Big G si preordinano in USA a 99 dollari, mentre in Italia è possibile iscriversi alla lista di attesa: saranno commercializzati al prezzo di 99 euro. La data di inizio disponibilità è indicata per il 17 giugno per gli USA.

Il design rimane sostanzialmente identico a quello precedente, anche se il costruttore ha ridotto leggermente le dimensioni. Ma anche se il prezzo risulta molto più abbordabile, la qualità del suono risulta identica, con l’aggiunta di un volume di riproduzione più elevato. Non offrono la cancellazione del rumore, ma il design è stato studiato per aderire al meglio all’orecchio per ridurre i rumori esterni. La funzione Adaptive Sound aumenta e diminuisce il volume degli auricolari in base al rumore esterno.

Assicurata anche la qualità del parlato per telefonate e videochiamate, grazie alla presenza di microfoni beamforming che catturano la voce dell’utente, riducendo i rumori esterni. Le uniche due funzioni non ereditate dai modelli precedenti più costosi sono la ricarica wireless per la custodia di ricarica e i controlli touch per gestire il volume. La resistenza all’acqua certificata IPX4 permette di indossarli anche per allenamenti e sotto la pioggia.

Per quanto riguarda l’autonomia è indicata in 5 ore con una carica completa, mentre tramite la custodia di trasporto inclusa si arriva complessivamente a 24 ore. Grazie alla ricarica rapida è possibile ottenere tre ore di tempo di ascolto in solamente 15 minuti.Sono disponibili in colorazione bianca e verde.

Le funzioni integrate per abbinarsi al meglio con i dispositivi Android non rendono i nuovi Google Pixel Buds A-Series dei veri e propri concorrenti diretti di AirPods, anche se il prezzo di 99 euro potrebbe allettare anche qualche utente iPhone. In ogni caso la proposta di Google di auricolari true wireless a 99 euro potrebbe pingere anche Apple a introdurre un modello più economico di AirPods, in grado di competere meglio con i concorrenti sempre più numerosi e agguerriti.

