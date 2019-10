GoPro lancia GoPro Hero8 Black e MAX

GoPro ha rilasciato le nuove versioni delle action cam della linea Hero e MAX, brand che porta l’universo delle camere action di GoPro nel palcoscenico delle inquadrature a 360 gradi. Il cambiamento più significativo di GoPro Hero8 Black è il nuovo design che incorpora un sistema modulare: con il nuovo modello, per aggiungere flash LED o altre mod non sarà più necessario alcun bumper, ma gli ectra si attaccheranno al corpo della camera stessa.

GoPro Hero8 Black, che esteticamente si presenta in modo pressoché identico al precedente modello, scatta registra video una risoluzione compresa tra 1080p e 4K, ma adesso supporta anche la tecnologia HyperSmooth 2.0, ossia la nuova versione della tecnologia di stabilizzazione digitale proprietaria di GoPro, che secondo la società rende questa nuova action cam la più stabilizzata di sempre.

Hero8 Black godrà anche di nuove modalità di registrazione a velocità variabile, TimeWrap 2.0, e offrirà una migliore soppressione del vento, senza necessità di microfoni esterni. Le modifiche apportate al corpo camera indicano anche che l’obiettivo non è più rimovibile, ma GoPro ha in programma di rilasciare un nuovo sistema di montaggio per i filtri, così da poter compensare questa limitazione.

Oltre al nuovo design, ci sono una serie di nuovi componenti aftermarket da poter agganciare alla camera, che GoPro chiama “Mods”, in grado di fornire funzionalità aggiuntive. C’è un Media Mod (79,99 dollari ) che include un microfono, un Display Mod (79,99 dollari) che ha uno schermo LCD flip up per il vlogging e un Light Mod (49,99 dollari) che offre una sorgente di luce video continua a LED da 200 lumen.

GoPro Hero 8 si preordina già sul sito ufficiale al prezzo di 429 euro.

GoPro MAX

L’altra nuova fotocamera appena presentata è la GoPro MAX, di listino proposta a 529,99 euro, successore diretto della precedente GoPro Fusion, e che offrirà acquisizione di video a 360 gradi. È progettata per produrre anche filmati a obiettivo singolo, grandangolari tradizionali e incorpora la stabilizzazione HyperSmooth, ottimizzata, chiamata Max HyperSmooth.

MAX sembra meno orientato ai video 360 rispetto al precedente modello Fusion, e sembra rivolgersi maggiormente ai creatori di contenuti avanzati che desiderano la massima flessibilità di modifica e la possibilità di vlog immediati, anche perché un display frontale.

Chissà se questa nuova line up consentirà alla società di affrontare la crescente concorrenza da parte di DJI e Insta360. C’è da dire che la lista di nuovi aggiornamenti proposti con la nuova serie fa ben sperare.

Rispetto a Hero7, questo nuovo modello è del 14% più leggera, offre anche un audio migliorato, e il corpo all in one in cui poter agganciare le mods risulta essere un grosso passo in avanti.

I preordini sono ora disponibili per le nuove GoPro, con spedizioni che partiranno dal 15 ottobre per GoPro Hero8 e dal 24 ottobre per il modello Max.

In agosto GoPro ha potenziato la sua app di video editing. Ricordiamo che a sfidare GoPro a maggio è arrivata anche DJI Osmo Action.