HomePod riprodurrà molte più app musicali con iOS 17 e Siri

Su iPhone sono disponibili svariate app di musica in streaming, ma non tutte offrono supporto nativo per HomePod: con l’arrivo di iOS 17 questo non sarà più un problema perché l’utente potrà richiedere a Siri di riprodurre su HomePod l’audio di svariate app in esecuzione su iPhone, incluse quelle che non supportano lo speaker smart di Apple.

Infatti, il prossimo sistema operativo per iPhone consentirà alle applicazioni non specificamente progettate per HomePod di inviare automaticamente l’audio a qualsiasi HomePod connesso alla stessa rete Wi-Fi, sfruttando semplicemente le potenzialità di Siri.

La cosa interessante è che Apple ha annunciato che gli sviluppatori non dovranno apportare alcuna modifica alla propria app per beneficiare di questa funzione: tutte le applicazioni che già supportano SiriKit Media funzioneranno perfettamente sin da subito con questo nuovo sistema. La notizia è stata confermata da Apple durante una sessione di presentazione dedicata agli sviluppatori, focalizzata sull’integrazione delle applicazioni con HomePod.

Come funziona

Secondo quanto segnala iMore, gli utenti potranno chiedere al proprio HomePod di riprodurre l’audio di un’app presente sul proprio iPhone tramite Siri. Qualora l’applicazione supporti SiriKit, l’audio inizierà a suonare automaticamente tramite AirPlay.

Apple ha, inoltre, precisato che HomePod e iPhone non dovranno necessariamente trovarsi nelle vicinanze per poter utilizzare questa nuova funzionalità, ma è indispensabile che entrambi i dispositivi siano connessi alla stessa rete Wi-Fi al momento della richiesta.

HomePod è sicuramente uno dei migliori altoparlanti compatibili con HomeKit sul mercato, anche se ne esistono altri. Tuttavia, per poter sfruttare questa funzionalità, è necessario possedere un HomePod con supporto per Siri. Inoltre, è richiesto l’aggiornamento a iOS 17 e, naturalmente, un iPhone.

Il nuovo sistema operativo iOS 17 arriverà a settembre in concomitanza con il lancio della prossima gamma di iPhone 15. Per quanto riguarda gli HomePod compatibili, si può attualmente presumere che HomePod 2 e HomePod mini saranno pienamente funzionanti con il nuovo sistema, ma anche il modello originale di HomePod, mai venduto ufficialmente in Italia, potrebbe essere perfettamente compatibile.

