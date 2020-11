I Mac Apple Silicon forse supporteranno le schede video esterne eGPU

Con i nuovi Mac con processori Apple Silicon gli utenti non hanno al momento la possibilità di eseguire Windows e nemmeno di usare le schede video esterne eGPU. Mentre per Windows occorre attendere novità da Parallels per la virtualizzazione e anche soprattutto da Microsoft, un indizio lascia presagire che in futuro i Mac con Apple Silicon potrebbero supportare le schede vide esterne eGPU.

Al momento infatti i nuovi Mac con processori Apple M1 basati su ARM non sono in grado di sfruttare le schede video eGPU, ma gli utenti che ne possiedono una rilevano che il sistema le riconosce e le identifica. In pratica collegando via porta Thunderbolt 3 un box esterno con eGPU a un MacBook Air, MacBook Pro e Mac mini con Apple Silicon funzionanti con macOS 11 Big Sur, il sistema operativo rileva sia il box esterno Thunderbolt 3 sia la scheda eGPU installata nello slot PCI-E.

Non solo: anche collegando alla box esterna Thunderbolt 3 un monitor Apple Pro Display XDR, quest’ultimo comunica con il computer e funziona. Questo è segnalato da alcuni siti tra cui il francese Mac4Ever da cui riportiamo una schermata. Le prove sono state effettuate collegando ai Mac con processori Apple Silicon una box esterna Razer Core X, Sonnet eGFX Breakaway e anche BlackMagic eGPU.

In tutti i casi il sistema operativo riconosce correttamente la box esterna Thunderbolt 3 e anche varie schede inseriti all’interno, incluse AMD Radeon RX 590, Radeon Vega 64 e Radeon VII. In alcuni casi i monitor esterni connessi direttamente alle schede video eGPU non funzionano. In sostanza macOS Big Sur rileva le box ma le schede video eGPU all’interno non vengono utilizzate né impiegate per l’accelerazione grafica.

Il problema sembra l’assenza dei driver per supportare queste configurazioni hardware dei Mac Apple Silicon con box esterna munita di eGPU, ma ci potrebbero anche essere altre ragioni, come per esempio diversità tra la gestione sui Mac Intel e i nuovi Mac ARM per il supporto di Thunderbolt e delle schede PCI-E. Ma questo significa anche che in futuro Apple potrebbe reintrodurre sui Mac Apple Silicon il supporto per box esterne e schede video eGPU. Una soluzione che il colosso di Cupertino potrebbe introdurre con una prossima generazione di processori Apple Silicon, con un aggiornamento software oppure con entrambi.

Nel keynote del 10 novembre Cupertino ha presentato i suoi primi portatili con processore Apple Silicon M1. Pr tutti gli articoli di macitynet che parlano dei Mac ARM con processore Apple Silicon M1 si parte da questa pagina. Macitynet ha recensito Mac mini con processore Apple M1 in questo articolo.