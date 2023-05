iliad sfiora 10 milioni di utenti, i più soddisfatti in italia

Da quando è arrivata in Italia nel 2018 iliad è in continua crescita: ora gli utenti sfiorano quota 10 milioni, più precisamente 9 milioni e 849 mila conteggiati al 31 marzo 2023.

Tutti i numeri di iliad sono positivi: l’operatore è sempre risultato primo nel saldo netto di utenti, vale a dire la differenza tra nuovi abbonati e utenti che lasciano per rivolgersi altrove. Per 20 trimestri consecutivi, quindi da quando è nata iliad 5 anni fa, il numero utenti è costantemente in crescita.

Rispetto al 31 dicembre 2022 la crescita è stata di 282 mila utenti. Aumenta ancora la soddisfazione di chi sottoscrive un piano di abbonamento con iliad: rilevata in modo indipendente da Doxa era del 97% a gennaio 2022, ora gli utenti soddisfatti sono il 99%.

10 milioni nel mobile, cresce anche la Fibra iliad

Dal 2022 iliad è presente anche nei collegamenti fissi in fibra e gli utenti aumentano anche qui. Rispetto all’ultimo trimestre sono 22 mila in più, toccando il totale di 130 mila utenti.

Ora l’operatore conta circa il 3,8% di mercato per quanto riguarda i collegamenti fibra per la casa. In aumento il fatturato: nel primo trimestre è stato di 241 milioni di euro, una crescita del 12,6% rispetto al primo trimestre dell’anno scorso.

iliad invita tutti a festeggiare a Milano

Ricordiamo che per celebrare 5 anni di presenza e successi in Italia, iliad organizza una mega festa con musica, DJ set, divertimenti e street food nelle giornate del 27 e 28 maggio a Milano. L’ingresso è gratis: tutti i dettagli della prima festa di compleanno iliad in Italia sono in questo articolo.

Tutti gli articoli iliad su Macitynet

Su Macitynet abbiamo seguito l’arrivo del nuovo quarto operatore mobile nazionale a partire dalle anticipazioni, alla presentazione di iliad Italia svoltasi a Milano, con approfondimenti sulle tariffe iliad in offerta lancio da 5,99 euro al mese per 30 GB più chiamate e SMS illimitati, passando per negozi e distributori automatici Simbox, alla sottoscrizione del piano via Internet con consegna della SIM iliad a casa, infine anche con un tutorial su come attivare la SIM iliad una volta consegnata a domicilio.

Qui invece un articolo su come e dove effettuare la ricarica iliad. Per chi è ancora indeciso se passare o meno a iliad ecco una serie di consigli pratici per verficare la copertura prima di abbonarsi. A gennaio 2022 iliad è entrata nella connettività fissa lanciando la sua prima offerta 100% fibra: qui tutti i dettagli, come e funzione e prezzi.

A maggio è arrivata la prima offerta con piani dedicati per professionisti, partite IVA e aziende: tutti i dettagli in questo articolo di macitynet.