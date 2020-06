iOS 14 aggiorna la notifica per acqua e liquidi in iPhone

Nel nuovo iOS 14, Apple ha aggiornato il sistema di rilevamento di acqua e liquidi nel connettore di iPhone, avvisando l’utente di non provare a effettuare la ricarica per impedire danni alle componenti interne. L’utente ora può ignorare l’avviso e continuare a suo rischio e pericolo.

Quando viene identificata la presenza di umidità nella porta Lightning, iOS visualizza una notifica che riporta: “Ricarica non disponibile” oppure “Liquido rilevato nel connettore Lightning”. Il messaggio relativo alla ricarica spiega che il liquido è stato individuato nella porta del connettore ed esorta l’utente a scollegare il cavo di ricarica per permettere alla porta di asciugare il liquido all’interno. “In questo momento la ricarica può danneggiare il tuo iPhone”, si legge nella parte finale della notifica.

A riferire dell’aggiornamento della notifica è Mark Gurman di Bloomberg che a quanto pare ha notato l’avviso dopo un imprevisto e ha condiviso la schermata di avvertimento su Twitter. Sulla notifica appaiono le opzioni per disabilitare questa funzione o ignorarla, con ovvie potenziali conseguenze in termini di danni. Sebbene è consigliabile non caricare iPhone quando è bagnato, potrebbe essere necessario farlo in caso di emergenza. Ricollegando l’iPhone al cavo Lightning o a un accessorio collegato alla porta Lightning, si ha la possibilità, in caso di emergenza, di ignorare l’avviso che segnala la presenza di liquido e caricare l’iPhone.

Gli iPhone più recenti (da iPhone 7 in poi) sono resistenti all’acqua, agli schizzi e alla polvere; Apple spiega che resistenza all’acqua, agli schizzi e alla polvere NON è una caratteristica permanente e potrebbe diminuire nel tempo, con la normale usura. I danni causati dai liquidi in condizioni al di fuori del rating di grado IP67 e IP68 non sono per questo motivo il più delle volte coperti dalla garanzia.

Resistenza ai liquidi o meno, è meglio ridurre al minimo l’esposizione ad acqua e altri liquidi (profumi, cibi, bevande, ecc.). Se l’iPhone si bagna, è bene asciugarlo pulirlo semplicemente con un panno morbido (che non sfilacci), lasciarlo in un’area asciutta e ventilata. Per facilitare l’asciugatura, è bene collocare l’iPhone con il connettore Lightning rivolto verso il getto d’aria fresca di un ventilatore. È sempre bene non asciugare l’iPhone con fonti di calore esterne o inserendo oggetti estranei, come cotton fioc o tovaglioli di carta, nel connettore Lightning.

