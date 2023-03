Realme C55 è il primo Android con isola dinamica mini

C’è voluto più tempo del previsto, ma ecco il primo telefono Android di Realme che clona l’apprezzata isola dinamica degli iPhone 14 Pro: il nome della tacca dinamica è Mini Capsule, ma il concetto è quello di Dynamic Island di Apple.

Data la propensione di molti costruttori cinesi a richiamare le popolari funzionalità hardware e software di iPhone, è strano che ci sia voluto così tanto tempo prima di vedere una tale funzionalità su un Android. A dire il vero Xiaomi ha lanciato Xiaomi 13 Lite, con isola frontale, ma non dinamica.

Il terminale Realme C55 è stato ufficialmente presentato in Indonesia con la propria Dynamic Island chiamata “Mini Capsule”. Ciò che è interessante è che a differenza del foro di Apple, il Realme C55 ne ha uno in posizione centrale.

Proprio come Dynamic Island di Apple, alcune informazioni di sistema vengono mostrate a sinistra e a destra del foro. Tuttavia, l’animazione mostra solo la ricarica SuperVOOC e le informazioni sulla batteria, questo almeno nell’animazione condivisa da Realme Indonesia.

Al momento si ipotizza anche che altri dati possano essere mostrati nell’isola dinamica, come il conteggio giornaliero dei passi e l’utilizzo del piano dati cellulare. Proprio come su iOS, probabilmente verrà richiesto agli sviluppatori di aggiornare le proprie app per funzionare con la soluzione dinamica di Realme.

Il terminale è un dispositivo di fascia media con uno schermo FHD+ a 90Hz da 6,72 pollici, processore MediaTek Helio G88 e fino a 8 GB di RAM, con 256 GB di spazio di archiviazione e possibilità di espansione tramite microSD fino a 1 TB. Ancora, propone uno scanner di impronte digitali a lato, oltre a una batteria da 5.000mAh sotto al cofano, con supporto alla ricarica da 33W.

A livello multimediale propone una doppia fotocamera con sensore principale da 64 MP e un sensore di profondità da 8 MP. Per quanto concerne la camera selfie Realme C55 ne propone una da 8 MP, non certamente paragonabile al set di iPhone 14 Pro. È interessante notare che Realme C55 arriverà in Europa “presto” secondo il CEO di Realme Europe, Francis Wong, che ha condiviso un’immagine teaser su Twitter.

Al Mobile World Congress MWC 2023 Realme GT3 ha impressionato con una ricarica fulmine da 240W. Tutti gli articoli che parlano di Realme e di Android sono disponibili ai rispettivi collegamenti.