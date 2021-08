iPhone 13 arriva la terza settimana di settembre

Praticamente tutti puntano all’arrivo di iPhone 13 a settembre, ma l’ultimo report di Wedbush precisa ulteriormente il tiro indicando la terza settimana del mese. Secondo l’analista tutti i modelli saranno dotati di sensore LiDAR per rilevare profondità e distanza e gli utenti potranno scegliere la capacità di archiviazione fino a 1 terabyte ma solo per i modelli Pro.

I due dettagli appena indicati per LiDAR e capacità di archiviazione non corrispondono però con una lunga serie di anticipazioni apparse in rete ormai da diversi mesi a questa parte. Infatti la stragrande maggioranza delle fughe di notizie e dei leaker hanno prima indicato LiDAR presente in tutti i modelli, salvo poi rivedere le previsioni con LiDAR solo nei modelli Pro, come visto fino a oggi. Stesso discorso anche per il taglio da 1 terabyte di cui si prevede l’arrivo già da tempo.

Tenendo presente che per iPhone 13 è atteso un consistente miglioramento del comparto fotocamere e l’introduzione di diverse funzioni dedicate ai professionisti del video digitale, tra cui l’effetto bokeh sfocato anche per i video e il supporto del formato professionale ProRes di Apple, il raddoppio a 1 terabyte della capacità di archiviazione nei modelli Pro appare una mossa possibile e probabile da parte di Cupertino.

In termini di quantità il report punta a ordini di produzione da parte di Apple ai fornitori per 130-150 milioni di iPhone nella seconda metà di quest’anno, di cui il 35-45% costituito dai nuovi modelli iPhone 13 nel terzo trimestre.

Per quanto riguarda la finestra di lancio degli iPhone 13 indicata nella terza settimana di settembre, le tempistiche tornano a corrispondere con la consueta tabella di marcia di Apple in periodo pre-pandemia. Stando all’indicazione di Daniel Ives di Wedbush, segnalato da MacRumors, e tenendo presente che tradizionalmente Apple organizza i suoi eventi di presentazione e keynote di martedì, il giorno da segnare a calendario sarebbe martedì 14 settembre.

In ogni caso per il momento si tratta della prima segnalazione in questo senso che non permette di escludere ancora tutti gli altri martedì del mese di settembre, quindi il giorno 7, il 21 e 28 settembre che rimangono candidati potenziali per il keynote insieme al 14 settembre. È praticamente certo che nei prossimi giorni emergeranno ulteriori indicazioni da altre fonti.

