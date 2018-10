iPhone XR ancora quasi in pronta consegna: lancio flop?

Sembra che gli utenti non stiano sgomitando per iPhone XR: quasi tutti i modelli sono in pronta consegna. Gli analisti cominciano a parlare di lancio flop.

Secondo i rapporti pre lancio sarà il modello di iPhone più venduto, eppure l’apertura dei per ordini per iPhone XR non ha scatenato la corsa all’acquisto. Almeno questo si potrebbe intendere a giudicare dalla disponibilità del prodotto. Al momento i cui scriviamo, infatti, iPhone XR è ancora disponibile in quasi tutte le colorazioni e tagli di memoria, con consegne in pochi giorni.

Andando sulle pagine ufficiali Apple, e procedendo al pre ordine, ci si accorgerà che non si dovranno mettere in conto lunghe attese, e che il terminale sarà recapitato a casa già a partire dal 29 ottobre prossimo, al peggio il 30 ottobre: di fatto, senza contare sabato e domenica, 24/48 ore dalla disponibilità in negozio. Solo la colorazione gialla e corallo, per di più nel taglio da 64 GB richiede un minimo di attesa in più: 1 o 2 settimane, nulla di trascendentale.

La situazione italiana viene replicata in praticamente tutti i paesi del mondo così che analisti cominciano a supporre che iPhone XR sia stato accolto in modo piuttosto tiepido dal pubblico.

Se si guarda ad altri paesi, come ad esempio gli USA, non si notano grandi differenze rispetto al mercato italiano: anche in America, infatti, a slittare sono le spedizioni di iPhone XR Corallo e Giallo, in particolare il modello da 128GB. Interessante notare che sia in USA che in Regno Unito, tutte le colorazioni e i modelli risultano indicati per il 26 ottobre, mentre in Italia occorre attendere il 29-30 ottobre

Prima del lancio di iPhone X nel 2017, alcuni analisti erano preoccupati dal fatto che in pochi sarebbero stati disposti a 100 dollari per un iPhone, ma al momento sembra che gli acquirenti abbiano deciso di investire su iPhone X e XS, mantenendo ad oggi un prezzo medio per iPhone piuttosto elevato il che non sarebbe male di per sé, non fosse che dovrebbe toccare ad iPhone XR alzare i volumi.

Gene Munster che aveva previsto che iPhone XR sarà il modello più venduto durante il prossimo anno, e rappresenterà circa il 38 per cento delle spedizioni di iPhone per tutto l’anno fiscale 2019, oggi ha cominciato ad avanzare qualche dubbio e ora dice che potrebbe rivedere le sue stime. La controprova è attesa nel giorno stesso della disponibilità dei negozi. Munster, noto per contare la gente in fila, svolgere la sua classica operazione di fronte a quale Apple Store e deciderà in quel momento quale pronostico elaborare.

