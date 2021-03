MacOS 11.3 supporta Radeon RX 6800 e 6900 XT

macOS 11.3 (versione al momento nelle mani di sviluppatori e beta tester) dovrebbe integrare il supporto per nuove schede grafiche di AMD Radeon RX 6800 e 6900 XT. A riferirlo è un utente di OTOY, sito specializzatro in software di rendering grafico. L’aggiornamento di Big Sur, attualmente alla sua terza beta, integra i ​​driver per la gestione delle Radeon RX 6800 e 6900 XT, schede video di fascia alta con prezzi che superano anche i 1.500 euro. Al momento le schede video in questione sono difficili da reperire.

Queste GPU “Big Navi”, presentate lo scorso ottobre, dovrebbero essere la risposta a schede video equivalenti di Nvidia (la RX 6800 XT dovrebbe rappresentare la risposta di AMD alla RTX 3080) e dovrebbero esere utilizzabili mediante box esterni Thunderbolt (eGPU) in abbinamentto ai Mac con processori Intel. Ricordiamo che i Mac con processori Apple Silicon M1 non supportano, almeno per ora, le eGPU.

Il supporto per le eGPU è uno dei punti di forza dei Mac con CPU Intel rispetto ai nuovi Mac con archiettura ARM. Una eGPU consente di aumentare le prestazioni grafiche nell’utilizzo con app professionali, giochi in 3D, creazione di contenuti VR e altro ancora. Le eGPU sono supportate da qualsiasi Mac con processore Intel e porte Thunderbolt 3 che funzionano con il sistema operativo macOS High Sierra 10.13.4 o versioni successive.

