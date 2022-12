macOS 13.1, Apple Dov’è fa suonare gli AirTag smarriti

Piccola novità per l’app Apple Dov’è presente per la prima volta in macOS Ventura versione 13.1 beta, quindi presumibilmente presto in arrivo con un aggiornamento per tutti: gli utenti di Mac possono far riprodurre un suono agli AirTag smarriti, utile per individuare un dispositivo o un oggetto smarrito nelle vicinanze, funzione da sempre disponibile nell’app equivalente per iOS ma che, stranamente, non era finora presente in macOS.

Avviando l’app Dov’è (si trova nella cartella Applicazioni), in macOS 13.1 (aggiornamento al momento disponibile per i soli beta tester) è come sempre possibile localizzare dispositivi e oggetti. Facendo click sul dispositivo/oggetto tra le opzioni offerte ora c’è anche “Fai Suonare”, utile per capire dov’è il portachiavi o altro oggetto che magari è finito da qualche parte sotto il divano, nello schienale di una poltrona, sotto il letto e così via.

Oltre ad AirTag, altra piccola novità del futuro aggiornamento a macOS 13.1 è il ripristino della funzionalità Posizioni di Rete che nelle precedenti versioni di macOS permetteva di modificare le impostazioni di rete in base alla posizione dell’utente.

Nell’ultima beta di macOS Ventura macOS 13.1 Ventura, Apple sembra essere ritornata sui suoi passi e offre di nuovo la funzionalità Posizioni di Rete, attivabile da un menu contestuale: per sfruttarla basta aprire Impostazioni di Sistema, selezionare nella colonna a sinistra la voce “Rete”, cliccare sul pulsante in fondo a destra, scegliere “Posizioni” e da qui modifica posizioni.

Alla novità integrata in macOS 13.1 Ventura è Freeform, app che Apple ha sin da giugno (quando era stata presentata la prima beta di macOS Ventura) indicato come in arrivo “entro la fine dell’anno”.

